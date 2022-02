Cryptorekeningen kunnen in beslag genomen worden

Je digitale munten staan op je cryptorekeningen op handelsplatformen en kunnen in beslag genomen worden door de overheid. Of toch niet?

Afgelopen week was er veel commotie over het ‘bevriezen’ van digitale valutarekeningen in Canada. Deze actie van de overheid is gekoppeld aan het Freedom Convoy van de Canadese vrachtwagenchauffeurs. Maar kan dit wel?

Cryptorekeningen

Want hierbij moet worden benadrukt dat gedecentraliseerde cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum niet direct binnen het netwerk kunnen worden bevroren. De Canadese overheid kan echter specifieke digitale valuta-adressen markeren. En zelfs nog verder gaan, door gecentraliseerde entiteiten zoals crypto-uitwisselingen en betalingsverwerkers te vragen het geld te bevriezen. Ze vragen het dus, maar ze kunnen het zelf niet doen.

Vorige week heeft de Canadese premier Justin Trudeau een beroep gedaan op de Emergencies Act van het land en hebben ze het terrorismefinancieringsbeleid van Canada ingevoerd om de donaties van cryptocurrencies te blokkeren. Trudeau en de regering deden dit om de demonstranten die de straten van Ottawa bezetten de kop in te drukken.

Adressen van demonstranten

De regering van Canada slaagde erin Gofundme ertoe te brengen de inzamelingsactie van het Vrijheidskonvooi af te sluiten. Hiernaast markeerde het ook 34 crypto-adressen, die naar verluidt geassocieerd waren met crypto-inzamelingsacties. De politie van Canada heeft brieven verzonden naar banken en en crypto-activa-uitwisselingen. Hierin stond dat bedrijven “staakten met het faciliteren van transacties” met de bovengenoemde gemarkeerde adressen.

Het is onmogelijk om bijvoorbeeld een ​​Bitcoin-adres te bevriezen en onbruikbaar te maken voor de eigenaar. Uiteindelijk kan het wel, maar dan met geweld of het dreigen van een gevangenisstraf zodat de crypto-eigenaar de privésleutels geeft. Laten we hopen dat het niet zover komt.