Crypto’s omlaag, energieaandelen omhoog!

Het zijn rare tijden. Als zelfs Musk zegt dat de olieproductie omhoog moet, als we zien dat de crypto’s omlaag gaan en de energieaandelen stijgen.

Als we kijken naar de koersen van de digitale munten is dat niet heel positief. Vrijwel alle crypto’s staan in de min. Daarentegen schoten edele metalen, energieaandelen en wereldwijde grondstoffen omhoog in waarde tijdens de aanhoudende oorlog in Oekraïne. De prijs van één ounce fijn goud nadert de grens van $ 2K, de benchmarkkoolprijzen zijn gestegen, de aluminiumwaarden braken records en nikkel bereikte een 11-jarig hoogtepunt. Dat merken wij gewone burgers sowieso direct aan de pomp.

Crypto’s en energieaandelen

Metaal- en oliemarkten stijgen hard, en Elon Musk dringt aan op ‘buitengewone tijden vragen om buitengewone maatregelen’. Op vrijdag kelderden de aandelenmarkten toen Nasdaq, NYSE, S&P 500 en de Dow Jones Industrial Average de dag in het rood sloten. Het conflict in Oekraïne blijft investeerders twijfelen die niet weten hoe ze moeten omgaan met een markt in oorlogstijd.

Hiernaast, nadat de cryptocurrency-markten het vorige week goed deden, bleek het einde van deze week een ander verhaal te zijn. Aangezien de wereldwijde marktwaardering van de hele crypto-economie onder de $2 biljoen zakte.

De econoom en goudkenner Peter Schiff schreef over goud dat in waarde steeg samen met de olieprijzen. “Vandaag de dag staan ​​zowel goud als olie op recordhoogtes in euro’s”, zei Schiff. “Jarenlang klaagde de ECB dat de inflatie in de eurozone te laag was. Ze waren vastbesloten om dat niet-bestaande probleem op te lossen. Nou, gefeliciteerd ECB, nu heb je een echt probleem om op te lossen”, voegde Schiff eraan toe.

Musk over olie

De vraag naar elektriciteit en elektrische auto’s blijft stijgen. Terwijl EV-aandelen mogelijk een grotere stijging zien en Tesla meer winst zou kunnen behalen, tweette Tesla’s Elon Musk over toenemende olie- en gasproductie. Bijna een half miljoen mensen vonden de tweet leuk toen Musk zei: “Ik zeg het niet graag, maar we moeten de olie- en gasproductie onmiddellijk verhogen. Buitengewone tijden vragen om buitengewone maatregelen.”