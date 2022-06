Crypto’s zeer kwetsbaar voor iets wat we juist niet willen!

Crypto´s zijn kwetsbaar omdat ze helemaal niet zo gedecentraliseerd blijken te zijn. Dit komt naar voren uit een onderzoek.

Het rapport wijst op een handvol ‘onbedoelde centraliteiten’. Het stelt dat de blockchain-kracht in de handen van een paar geselecteerde individuen of groepen kan worden geconcentreerd. Onderzoekers van het onderzoeksbureau Gonzo Pentagon hebben enige bedenkingen bij de blockchain-technologie die ten grondslag ligt aan Web3.

Crypto´s kwetsbaar

Er is een nieuw uitgebracht rapport in opdracht van het Defense Advanced Research Project (DARPA) getiteld “Are Blockchains Decentralized?”. Hierin staan belangrijke kwetsbaarheden die mogelijk het veronderstelde “gedecentraliseerde” ethos van blockchain-technologie in gevaar kunnen brengen.

Het rapport, uitgevoerd in samenwerking met het onderzoeksbureau Trail of Bits, wijst specifiek op een handvol “onbedoelde centraliteiten”. Waarvan de auteurs beweren dat ze de blockchain-kracht mogelijk kunnen concentreren. Waardoor dit in de handen van een paar geselecteerde individuen of groepen kan komen. Die onbedoelde centraliteiten variëren van krachtige nieuwe cryptocurrency-mijnwerkers en verouderde computers die kwetsbaar zijn voor aanvallen. Tot een select cohort van internetserviceproviders die verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van Bitcoin-verkeer.

Zwakte

De auteurs ontdekken met name geen exploits of zwakke punten van de geprezen cryptografie van blockchain. Die zijn eigenlijk beschreven als “redelijk robuust”. In plaats daarvan graven ze problemen op door “de eigenschappen van de implementaties van een blockchain te ondermijnen”.

“Wij zijn van mening dat de risico’s die inherent zijn aan blockchains en cryptocurrencies slecht zijn beschreven. En dit is vaak genegeerd – of zelfs bespot – door degenen die de goudkoorts van dit decennium willen verzilveren”. Aldus de auteurs in een verklaring.

Volgens het rapport is bijna tweederde (60%) van al het Bitcoin-verkeer in de afgelopen vijf jaar via slechts drie ISP’s afgehandeld. Bovendien is ongeveer de helft van alle Bitcoin-verkeer naar verluidt omgeleid via Tor. Als de CEO van Trail of Bits, Dan Guido, zei in een interview met NPR, zouden die providers mogelijk de mogelijkheid kunnen hebben om “de geschiedenis te herschrijven”. Dit door bepaalde transacties te beperken en te voorkomen dat Bitcoin helemaal van eigenaar verandert.