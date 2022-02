Cube Concept Dynamic Cargo – bestuurder vooraan

Vind je het maar niets om met een grote laadbak voor je stuur te fietsen, dan is er nu dé oplossing. De Cube Concept Dynamic Cargo is namelijk een cargo bike, waarbij de ontwerpers van Cube en BMW de plek voor de vracht achter de bestuurder hebben geplaatst. Wordt dit de doorbraak van de cargo bike?

Cargo bike verovert steeds meer harten

Terug van eigenlijk nooit weggeweest, de bakfiets, tegenwoordig beter bekend als cargo bike. De cargo bike rukt steeds meer op. De bakfiets in een nieuw jasje verovert steeds meer harten door de elektrische hulpmotor en de afwezige uitstoot. Wioon je in de binnenstad, dan zal je wel moeten. Want vanaf 2030 worden steeds meer binnensteden autoluw. Alleen voertuigen die geen fossiele brandstoffen verbruiken, mogen dan nog in de steden rondrijden.

Boodschappen doen is een eitje met de megagrote vrachtruimte.

Kortom: wil je vracht vervoeren binnen de stad, of gewoon je kinderen naar school brengen, dan is de voor de hand liggende keuze een van deze hippe alleskunners. Geen wonder dus, dat de cargo bike niet meer weg te denken is uit het Nederlandse straatbeeld. En dat van steeds meer Europese en Noord-Amerikaanse steden. De opmars van de cargo bike is niet te stuiten.

Verhuizen is een peulenschil met de grote laadbak, waar ook nog eens 60 kilo aan lading in kan.

Cube Concept Dynamic Cargo – een concept met potentie

Aan het suffige imago van de bakfiets komt definitief een einde met de Cube Concept Dynamic Cargo. Deze fiets voor het hele gezin, en natuurlijk voor een alleenstaande die vaak vracht vervoert, is stoer en elegant ontworpen.

Zowel boodschappen als tot twee kinderzitjes kunnen achterin. Een hond, spullen om mee te klussen, een vriend helpen met verhuizen. Het kan allemaal. En dat is nog niet alles. Je kan er ook nog eens prima mee op fietsvakantie, want alle bagage die je onderweg nodig hebt, kan in de ruime laadbak. Een laadbak die ook nog eens tot 60 kg lading aankan. Kortom: ook voor de fervente autoliefhebber wordt het nu wel erg verleidelijk om eens wat vaker de fiets te pakken.

Ook een fietstochtje met het hele gezin wordt nu makkelijker dan ooit.

BMW ontwikkelt met Cube Concept Dynamic Cargo bike

Waarom de Beierse autobouwer BMW zijn ontwerpteam heeft samen laten werken met de eveneens uit Beieren afkomstige fietsbaas Prüm van de snelgroeiende mountainbikebouwer Cube? Waarschijnlijk heeft dit alles te maken met het zoeken van een vervanger voor de tweede auto.

Steeds meer mensen worden er bewust van dat twee auto’s per gezin toch wel wat veel van het goede is en ook dubbele maandlasten betekent. Deze fiets vervult de rol van de tweede gezinsauto met verve en maakt het mogelijk om de dure extra benzineauto de deur uit te doen. Waardoor er meer geld overblijft voor een mooie glanzende BMW als gezinsauto. Want zo rollen ze natuurlijk wel bij de Bayerische Motor Werke.

