Cube Stereo Hybrid serie: de MTB fiets met iets

Cube Stereo Hybrid fiets

Mountainbike specialist Cube pakt sterk uit met de Stereo Hybrid serie.

Deze elektrische mountain bikes zijn speciaal ontworpen om de sportieve mountainbike rijder speciaal op de spannendste momenten nog wat extra kracht te geven. Maakt de Stereo Hybrid productlijn deze verwachtingen na? Of zijn motor en mountain bike een weinig geslaagde combinatie?

Volledig herzien

Volgens het persbericht van Cube, is de “volledig herziene versie van 2022” nu gestroomlijnder dan ooit, dankzij de soepel gelaste verbindingen tussen de hoofdbuis en zitbuis. Een trapas met schroefdraad en inwendige kabels maken deze nieuwe uitvoering extra duurzaam. Loshangende remkabels zijn een belangrijke bron van schade aan de fiets.

Ook de plaatsen waar de fietsenstandaard vast zit, zijn naadloos geïntegreerd met het frame. Dat geldt ook voor spatborden en bagagedrager.

Een lagere centrale buis, en extra ruimte voor brede, comfortabele 2,25 inch banden met extra grip. Ook is het model in diverse framematen, van groot tot klein, te krijgen.

De enige plek waar deze Cube mountainbike nog kapot kan is de open kettingkast, maar deze is vanwege de derailleur onvermijdelijk.

Zeer sterke motor en grote accu

De Stereo Hybrid serie is voorzien van de Bosch CX Generation 4, een behoorlijk sterke motor met een koppel van 85 Nm. Dit gecombineerd met een grote 650 Wh accu. In principe kan je als rijder hiermee behoorlijk intensieve uitdagingen aan, zoals zeer steile hellingen en mulle zandwegen. Omdat de fiets slim is vormgegeven is de kans ook een stuk kleiner, dat je onderweg te kampen krijgt met een uitvallende motor.

Dat is maar goed ook, want deze fiets is behoorlijk zwaar en de afgrenzing van de snelheid boven de 25 km per uur moet je hier vrij letterlijk nemen. Als in: de motor remt de fiets boven deze snelheid letterlijk af.

Duur, maar droom voor mountainbike liefhebber

Goedkoop wordt de fiets niet. Met een verkoopprijs tussen de vier- en vijfduizend euro wordt deze fiets een stuk duurder dan de zeer goed scorende en voordelige Cube Kathmandu Hybrid. Maar mountainbike liefhebbers geeft deze fiets als het ware superkrachten, met de 250 watt motor.

Een unieke ervaring dus als je hardcore mountainbike fan bent. Ben je dat, en heb je genoeg euromuntjes in je spaarvarken zitten, dan is deze fiets zeker een aanrader volgens kenners.