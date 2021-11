Custom Rolex Milgauss is niet te versmaden (en prijzig!)

Een gebruikte Rolex Milgauss is aangepakt en er is een custom horloge van gemaakt. Het resultaat mag er zijn!

Niet zo sportief als de alom bekende submariner, maar zeker niet minder tof. De Rolex Milgauss. Dit gebruikte exemplaar is custom gemaakt en staat voor een deftig prijskaartje van 37.334 euro te koop op Browns. Laten we eens wat dieper in de details duiken.

De custom Rolex Milgauss heeft een vrij militaire look gekregen. Mad Paris is verantwoordelijk voor het personaliseren van dit uurwerk. Het horloge werd voorzien van een camouflage uiterlijk. Daarnaast is er gekozen voor donkere details. De wijzerplaat bijvoorbeeld, maar ook de wijzers zijn donker gemaakt. Met dit horloge om je pols valt het nauwelijks op als je in het donker loopt.

De woorden Rolex en Milgauss zijn wel licht van kleur gebleven. Rolex in dit geval wit en de typenaam in het rood. Bijna 40.000 euro voor een tweedehands Rolex is niet misselijk. Maar dan heb je wel echt iets unieks in handen. Het is wel goed om te weten dat de oorspronkelijke garantie komt te vervallen. Bij Rolex vinden ze het namelijk niet zo leuk als je de boel buiten hun om gaat personaliseren. Geen probleem, de horloges van het wereldberoemde Zwitserse merk zijn ontzettend betrouwbaar.