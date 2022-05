Cybercrime booming in Nederland

Cybercrime is booming in ons landje. Afgelopen drie maanden is het iets minder geworden, maar is nog altijd veel hoger dan voor de Covid-19 pandemie.

Tijdens de lockdowns en avondklok zijn ook de criminelen steeds meer thuis gaan werken. Dit blijkt uit de statistieken die VPNGids bijhoudt over cybercrime in ons land. Gedurende onze opsluiting in 2020 en 2021 was er ten opzichte van 2019 zelfs een stijging te zien van maar liefst 200 procent. Het afgelopen kwartaal lijkt de cybercrime iets te dalen, maar het mag nog geen naam hebben. Het lijkt erop dat ook de boeven het hybride werken hebben omarmd. In plaats van de geveltoerist uit te hangen is inbreken van achter de computer kennelijk zeer lonend.

Zeeland loopt voorop

Waar het landelijk iets terugloopt zijn de Zeeuwen nog vrolijk aan een opmars bezig. Het afgelopen kwartaal steeg het aantal gevallen van cybercrime in deze provincie met ruim 53 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook in Groningen, Utrecht en Flevoland lijkt het thuiswerken voor criminelen nog altijd zeer populair.

Op gemeentelijk niveau vinden zo’n twee gevallen per 10.000 inwoners plaats. Uitschieters zien we in Brabant met als absolute landelijke koploper de gemeente Hilvarenbeek, vooral bekend van de Beekse Bergen, met 7,7 meldingen op 10.000 inwoners.

Disclaimer is wel dat de onderzoekers alleen de geregistreerde cybercrime incidenten kunnen meenemen in het onderzoek. Wordt de misdaad niet gemeld omdat je jezelf schaamt omdat je op een phishing linkje hebt geklikt, dan telt hij ook niet mee in de statistieken.