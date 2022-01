CyberPower PC-behuizing is meer dan een mooie kast

Genadeloos mooi en een aanwinst voor in je huis. Maar de CyberPower PC-behuizing is ook nog eens super nuttig.

Je krachtige computer verborgen in een saaie kast. Dat is zo 2005. Tegenwoordig zijn er tal van mogelijkheden om je hardware in het zonnetje te zetten. Of in de koeling moeten we eigenlijk zeggen, want al die power moet natuurlijk wel gekoeld worden. Bij CyberPower hebben ze een bijzonder ingenieuze en ook nog eens functionele pc-behuizing ontworpen.

CyberPower PC-behuizing

De CyberPower is erop gericht om je computer de koeling te geven die nodig is. In de behuizing zitten 18 individueel bediende ventilatoren verstopt. Deze zorgen ervoor dat de computer op elk gewenste plek en wanneer nodig van koeling voorziet wordt. CyberPower lanceert de PC-behuizing binnen de Kinetic Series. Het gave is dat jij aan de buitenkant precies kunt zien wat de ventilatoren doen. De bruine ribbels aan de buitenzijde van de kast bewegen en zo zie jij welke ventilator wat doet.

Het is nog niet bekend wat de computerkast moet gaan kosten. Tevens is onduidelijk wanneer CyberPower de verkoop start van deze PC-behuizing. Men verwacht een prijs van enkele honderden euro’s voor deze slimme kast. De presentatie van het product was op techbeurs CES in Las Vegas.