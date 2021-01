Cyberpunk 2077 krijgt alsnog heel snel extra gratis content! - Apparata

Cyberpunk 2077 krijgt ondanks alle problemen alsnog zeer binnenkort gratis DLC, ofwel extra gratis content voor de game.

Ondanks alle klachten, de massale refunds en zelfs een rechtszaak, lijkt alles in orde te zijn voor Cyberpunk 2077. De game ligt namelijk nog steeds op schema voor extra gratis content. Na de release van Cyberpunk 2077 werd de gratis DLC al aangekondigd op deze webpagina. En die release window is al zichtbaar aan de horizon.

Cyberpunk 2077 DLC

Na de release van Cyberpunk 2077 kondigde ontwikkelaar CD Projekt Red al gratis DLC (downloadable content) aan. Daar werd daarentegen weinig aandacht aan besteed, want gamers hadden het drukker met het lezen van reviews en afkraken van de game.

Nu lijkt de gelinkte webpagina weer heruitgevonden te zijn door verschillende media. En inderdaad, ondanks alle haat staan de gratis content nog steeds voor begin dit jaar gepland!

In januari en februari krijgen we respectievelijk twee flinke patches die stabiliteit en performance moeten verbeteren. Maar uiterlijk binnen enkele maanden staat dus ook al gratis content gepland. Behoorlijk snel na de release, maar niet heel ongewoon voor CD Projekt Red.

De Poolse ontwikkelaar voorzag The Witcher 3 bijvoorbeeld ook met maar liefst 16 gratis DLC’s. Dat was doorgaans een kleine toevoeging aan de game in de vorm van een enkele quest, cosmetische items en verbeterde gebieden. Hetzelfde zal ook voor Cyberpunk 2077 gelden.

Daarnaast ontving The Witcher 3 tientallen uren extra gameplay in de vorm van twee betaalde DLC’s. Of Cyberpunk 2077 ook gigantische betaalde content krijgt met nieuwe omgevingen en verhaallijnen, is niet bekend. Het is daarentegen wel meer dan aannemelijk.

De gratis Cyberpunk 2077 DLC staat gepland voor ‘begin 2021’.

