Cyberpunk 2077 faalt op PlayStation 4 en Xbox One - Apparata

Cyberpunk 2077 draait dramatisch slecht op oudere consoles, de standaard PlayStation 4 en Xbox One in het bijzonder. Wat is er aan de hand?

Reviewers klaagden al over een buggy rotzooitje op de PC maar het kan nog erger. Cyberpunk 2077 voor oudere consoles, de PlayStation 4 en Xbox One, blijkt een drama. Spelers poster op Twitter gameplay beelden van de langverwachte, potentieel revolutionaire game. Dat laatste is daarentegen in elk geval nog enkele stevige updates van Cyberpunk 2077 verwijderd.

Cyberpunk 2077 is eindelijk uit, maar voor eigenaren van de game op PS4 of Xbox One zijn wellicht niet zo blij. De game blijkt een nauwelijks geoptimaliseerd zooitje op de oudere consoles.

Uit de onderstaande beelden is duidelijk op te maken dat er regelmatig dingen goed mis gaan. Karaktermodellen laden niet, personages clippen door solide objecten heen en physics zijn zachtst gezegd inconsistent.

This is Cyberpunk 2077 on PS4 currently. Shockingly disappointing. pic.twitter.com/J5nXB0gEYO — Andrew (@ajb1310) December 10, 2020

Don’t worry everyone we’ll just crunch the staff for another year to iron these out. pic.twitter.com/brj1v0ibtj — Steven (@MrDelabee) December 10, 2020

Imagine defending this. Cyberpunk 2077 is a terrible game. Base PS4 footage. pic.twitter.com/uHTmMACi3R — Michael Does Life (@MichaelDoesLife) December 9, 2020

Het was altijd afwachten geblazen hoe Cyberpunk 2077 het op de oudere consoles zou doen. Maar dit hadden weinig gamers waarschijnlijk verwacht. Toegegeven, het is de eerste dag van release en ontwikkelaar CD Projekt Red heeft al stevige updates beloofd.

Toch komt de beeldkwaliteit van Cyberpunk 2077 op Xbox One en PS4 totaal niet overeen met het marketingmateriaal. Zo draait de game nauwelijks op 720p resolutie, zijn laadtijden gruwelijk en bugt de game alle kanten op.

Als een tierelier op PC

Diezelfde game draait op PC als een tierelier. Ik en enkele vrienden spelen het spel op de PC en we moeten zeggen, de ervaring is voor ons nagenoeg vlekkeloos. Uiteraard is de vergelijking oneerlijk, want de PS4 en Xbox One zijn hardware van bijna 7 jaar oud tegenover onze relatief nieuwe PC’s.

Maar ter verdediging van CD Projekt Red, het is ook niet mals om zo’n grafisch indrukwekkende, technisch revolutionaire game naar gedateerde hardware te brengen. Vooralsnog dient het huidige Cyberpunk 2077 drama wel als waarschuwing voor gamers met een PlayStation 4 of Xbox One: De game draait niet soepel.

Misschien dat het verholpen wordt, maar misschien dat je moet wachten tot je een next-gen versie kan bemachtigen. Daarover gesproken, de upgrade van past-gen naar next-gen (PS5, Xbox Series) is gratis. Dus het is hoe dan ook geen weggegooid geld.