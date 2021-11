Cyberpunk 2077 is eindelijk de moeite waard

Althans, het ziet er naar uit dat er voor Cyberpunk 2077 serieuze stappen zijn gemaakt en de reviews worden eindelijk wat positiever.

Het zou dé game van 2020 worden: Cyberpunk 2077. Een game die al meer dan 10 jaar in ontwikkeling is en alleen de graphics al zouden een prijs waard zijn. Sinds de game werd aangekondigd in 2018 kon men niet nog enthousiaster worden voor de release in april 2020. Wat door COVID later het jaar werd, dat vergeven we ze dan even. Uiteindelijk werd het december 2020 en de release ging niet bepaald soepel. Hoe zat het ook alweer?

Cyberpunk release

Het was een keuze die de duivel je had kunnen geven: ga je nóg een keer een uitstel aankondigen zodat iedereen die je van te voren heeft vertrouwd met geld denkt “nou laat maar dan”, of datgene wat CD Projekt Red, de ontwikkelaar van Cyberpunk 2077, deed. Gewoon releasen op 10 december 2020 en hopen dat het meevalt. Het viel niet mee. Ten eerste was er een grote groep die de game niet eens kon spelen, want de oude hardware van de PS4 en Xbox One had er té veel moeite mee. Kon je de game wel spelen, dan zat ‘ie vol met bugs, missende features en voelde het spel voor velen gewoon niet af. Dat was dan ook gewoon zo. Zware kritiek was het gevolg, er was zelfs een aanval op de servers en de PlayStation Store weigerde Cyberpunk 2077 op een gegeven moment uit te geven.

En nu?

Ondertussen is het bijna een jaar geleden dat de release van Cyberpunk 2077 plaatsvond en CD Projekt Red heeft hun best gedaan om er wat van te maken. Er zijn meerdere patches geweest die de grootste problemen moet oplossen. Volgens spelers is dat op zich gelukt. Momenteel is er bijvoorbeeld een Black Friday/eindejaarssale op Steam waarmee de game voor slechts 29,99 euro te bemachtigen is. Dat trok nieuwe spelers aan en die zien een veel betere game dan een jaar geleden. Dat valt te zien: de recensies staan nu op 76 procent positief over het algemeen en bij recente recensies zegt 84 procent positief te zijn.

Mocht jouw exemplaar van Cyberpunk 2077 dus nog steeds stof staan te happen op je plank of in je PC/Xbox/PlayStation-gameassortiment, misschien dat de game nu is wat je hoopt dat het een jaar geleden was. Voor CD Projekt Red is de schade vrij groot: volgens Nu.nl zag het bedrijf een daling van 30 procent in de nettowinst. Met een nobele reden: de ontwikkelaars hebben zich het schompes gewerkt om de game beter te laten functioneren, zonder dat daar extra kosten voor gebruikers aan vast zitten. Het heeft gewerkt, dus misschien dat het bedrijf door extra publiciteit er weer bovenop komt.