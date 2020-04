Cyberpunk 2077 komt met gelimiteerde Xbox [video]

Xbox krijgt ook drie maanden exclusiviteit.





Het roleplay-spel Cyberpunk 2077 zou eigenlijk in april uitkomen. Deze uitgave is echter door alle Corona-perikelen vertraagd en wordt nu in september verwacht. Dit biedt voor Xbox een mooie kans om voor de lancering van de Xbox Series X nog een limited edition van de Xbox One X uit te brengen.

De speciale Xbox One X set komt vanaf juni op de markt en dat betekent dat zij dus drie maanden exclusiviteit op het spel hebben voordat de game, gebaseerd op het rollenspel Cyberpunk 2020, uitkomt voor andere platformen zoals PlayStation 4.

Omdat men bij Microsoft ook begrijpt dat veel mensen twijfelen of ze niet moeten wachten op de Xbox Series X heeft men met deze box flink uitgepakt. Zo heeft de controller ‘glow in the dark’ effect, zijn er diverse patronen ingelaserd en draagt blauw licht nog verder bij aan een optimale spelbeleving. In onderstaand filmpje kun je alvast kennis maken. Het laatste belangrijke detail, de prijs, is nog niet bekend. Het wordt in ieder geval geen winactie, zoals bij de Xbox One X Nike limited edition.