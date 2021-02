Cyberpunk 2077 korting en meer tijdens Steam Lunar New Year - Apparata

Het is weer een kortingsfestijn bij Steam vanwege het Chinees Nieuwjaar. Onder andere Cyberpunk 2077 is met korting te krijgen.

Een tijdje de kat uit de boom gekeken met Cyberpunk 2077 en gewacht op het moment dat de je de game met korting kunt kopen? Dat moment is nu hier, in elk geval met de Steam Lunar Sale. Ter viering van het Chinees Nieuwjaar heeft Steam een flink aantal games met kortingen tot wel 70 procent.

Cyberpunk 2077 korting

Cyberpunk 2077 is met 10 procent korting te krijgen voor 53,99 euro. Geen keiharde aanbieding, maar andere titels hebben wel met flinke kortingen te maken. Bijvoorbeeld Tekken 7, dat je nu voor 9,99 euro kunt aanschaffen. Ook Burnout: Paradise heeft een forse 65 procent korting en kost nu slechts 6,99 euro.

In elke categorie games denkbaar zijn wel kortingen te vinden. Zo is er voor ieder wat wils. Op de speciale kortingspagina van Steam kun je snuffelen welke games allemaal in de aanbieding zien. Misschien heb je wel een specifieke game in gedachte, deze kun je dan in de zoekbalk intikken. Wellicht dat ook jouw gezochte game met korting te verkrijgen is. Het is in elk geval de moeite waard om eens een kijkje te nemen in de winkel van Steam op zoek naar de beste kortingen.