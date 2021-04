Cyberpunk 2077 levert CD Projekt Red verdriedubbeld record op - Apparata

Cyberpunk 2077 leverde ontwikkelaar CD Projekt Red een ongekende, verdriedubbeld record aan omzet en winst op.

Ontwikkelaar CD Projekt Red deelt op Twitter de verwachte omzet van 2020. Daaruit blijkt dat Cyberpunk 2077 een ongekende verdriedubbeling van het verkoop-record van The Witcher 3 heeft veroorzaakt. Jazeker, ondanks de dramatische release van de veelbelovende game en een heftige cyberaanval weet het bedrijf honderden miljoenen winst te maken.

Cyberpunk 2077 levert ongekend omzet record op

In 2020 verdiende CD Projekt Red maar liefst 2,139 miljoen Poolse złoty, omgerekend ruim €470,3 miljoen. Daarvan was volgens de projecties ruim €253,7 miljoen nettowinst. Volgens analist Daniel Ahmad is dat een ongekend record voor de Poolse studio.

Het record is natuurlijk mogelijk gemaakt door Cyberpunk 2077, een van de meest langverwachte games ooit. Ter vergelijking, het gerenommeerde en ondertussen legendarische The Witcher 3 was in het releasejaar goed voor 798 miljoen złoty aan omzet, waarvan 342 miljoen złoty aan nettowinst. Omgerekend ook wel ruim €175,4 miljoen omzet en €72,2 miljoen winst.

CD Projekt released its estimated earnings for 2020 today.



It is currently projecting revenues of 2139 million PLN and net profit of 1154 million PLN.



To put this into perspective I've included a history of CDPR revenues from 2014 – 2020. pic.twitter.com/E7eLqC0S58 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 15, 2021

Het is overigens geen gigantische verrassing dat Cyberpunk 2077 ongekend veel geld in het laatje bracht. Het was de grootste launch op PC ooit, zo schrijft PC Gamer. De game compenseerde daarnaast de kosten van de ontwikkeling van 8 jaar binnen de eerste dag van de release.

De analist vraagt zich wel af of Cyberpunk 2077 het ongekende record op de lange termijn kan vasthouden. The Witcher 3 is sinds de release ontzettend populair gebleven. Het Steam-record werd vorig jaar zelfs nog verbroken, jaren na de release van de game. Afhankelijk van de aankomende updates voor CD Projekt Red’s nieuwste RPG, zal de omzet keihard kelderen.