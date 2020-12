Cyberpunk 2077 - niet goed, geld terug - Apparata

De ontwikkelaar van Cyberpunk 2077 gaat ontevreden PlayStation 4 en Xbox One gamers tegemoet komen en geld terugstorten

Cyberpunk 2077 is voor de één fantastisch, voor de ander een drama. Met name PlayStation 4 en Xbox One gamers van Cyberpunk 2077 ervaren de game absoluut niet hoe het zou moeten. Er is wel een day one patch uitgebracht, maar dit lost met lange na niet alle problemen op die gamers ervaren.

CD Projekt Red, de ontwikkelaar van Cyberpunk 2077, is vandaag met een bijzondere reactie gekomen. Het bedrijf biedt excuses aan voor de gang van zaken en zegt dat gamers het recht hebben om hun geld terug te krijgen voor het niet goed functioneren van Cyberpunk 2077. In het statement stelt CD Projekt Red dat ze niet goed genoeg hebben gekeken naar de PS4 en Xbox One versie van Cyberpunk 2077.

De game werd meerdere malen geplaagd door uitstel. Eerder deze maand was het dan eindelijk zover. Cyberpunk 2077 verscheen op de PC, de laatste generatie consoles en de huidige generatie consoles. Op de meeste platformen speelt de game oké. Er zijn wel bugs, maar het is geen nachtmerrie. Uitzondering waren echter PS4 en Xbox One, daar draaide Cyberpunk 2077 echt niet oké op, Vandaar dit statement van de ontwikkelaar om je geld terug te vragen. Mocht de winkel waar je de game hebt gekocht geen geld willen teruggeven, dan roept de ontwikkelaar op contact met hen op te nemen. Dat moet wel voor 21 december.