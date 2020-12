Zo speel je Cyberpunk 2077 op de Nintento Switch [video] - Apparata

Ondanks alle commotie blijk je Cyberpunk 2077 ook op de Nintendo Switch te kunnen spelen.

De grootse launch van Cyberpunk 2077 werd een controversieel verhaal. Er waren zoveel fouten in de game dat de ontwikkelaar zelfs voor de rechter gedaagd werd. Toch blijken er ook bijzondere mogelijkheden met Cyberpunk 2077 te zijn. Zo kun je de game zelfs spelen op de Nintendo Switch.

Cyberpunk 2077 op Nintendo Switch? Het kan!

De bekende YouTuber Nintendrew ging aan het knutselen. Hij vond een manier om Cyberpunk 2077 en andere AAA-games op de Nintendo Switch te spelen. In onderstaande YouTube-video zie je hoe dit werkt.

Zoals uit het filmpje blijkt moet je wel even aan de slag voor je op de Nintendo Switch kunt genieten van deze games.

Zo speel je Cyberpunk 2077 op de Nintendo Switch

Je kunt de game namelijk niet direct op de Nintendo Switch spelen. Google Stadia is hier het toverwoord. Voor Google Stadia heb je eigenlijk Google Chrome nodig, maar die draait ook niet op Nintendo. Daarom moet je eerst Android installeren op de Nintendo Switch. Deze operatie vraagt technische kennis en leidt tot het verbreken van de garantie op jouw console, dus is het verstandig om hier alleen aan te beginnen als je enige technische bagage hebt.

Vervolgens kun je, als je Android hebt geïnstalleerd, via Android Google Stadia gebruiken en via Google Stadia Cyberpunk 2077 en andere games die via Google Stadia functioneren op jouw Nintendo Switch spelen. Daarnaast heb je dan van jouw console een Android tablet gemaakt. Je kunt de andere functionaliteiten van Android dan dus ook benutten op jouw Nintendo Switch.

Toch te veel moeite of risico?

Als je het toch te veel moeite vindt om Cyberpunk 2077 op jouw Nintendo Switch te halen kun je natuurlijk ook spelen via de consoles waarvoor de game echt bedoeld is. De bugs zijn daarbij minder belangrijk, want dankzij updates worden die nu snel opgelost.

