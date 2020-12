Cyberpunk 2077 reviewoverzicht - De hype was overdreven? - Apparata

MetaCritic publiceert het eerste Cyberpunk 2077 reviewoverzicht en daaruit blijkt dat de hype voor de game misschien wel iets té was.

Cyberpunk 2077 is zonder enige twijfel een van de meest langverwachte games in jaren. Nu druppelen langzaam de eerste reviews binnen en de daadwerkelijke release is slechts enkele nachtjes slapen. Dan zal het voor doorgewinterde fans misschien een beetje teleurstellend zijn om te horen dat de hype misschien wel ietsje té veel was.

Cyberpunk 2077 reviewoverzicht

De hype voor Cyberpunk 2077 was ongekend. Dat kwam enerzijds door de vlekkeloze reputatie van ontwikkelaar CD Projekt Red. Tevens spreekt de setting velen aan en is het spel op technisch gebied revolutionair. Ook werd de game keer op keer uitgesteld, wat de anticipatie alleen maar groter maakte.

Het kon daarom ook niet anders dan dat de game de hype niet waar kon maken. Dat is – afhankelijk van hoe hoezeer de hype je heeft beïnvloed – best wel het geval. Niet getreurd, de game krijgt een 91 op MetaCritic op basis van ruim 40 recensies. Een geweldige score voor eigenlijk iedere game, behalve baanbrekende meesterwerken van dit kaliber.

Ter vergelijking, alle aanraders in dit lijstje hebben een hogere score. Titels als God of War en Red Dead Redemption 2 hebben eenzelfde insteek, maar doen het op basis van de cijfers toch een stukje beter. Sterker nog, met het huidige reviewoverzicht van Cyberpunk 2077 landt de RPG op de 299e plek van de best beoordeelde games allertijden.

Wees niet te hard vanwege bugs

Een van de voornaamste kritiekpunten van Cyberpunk 2077 (uitgaande van dit vroege reviewoverzicht) zijn de bugs. Het spel bevat enkele game brekende bugs, om nog maar te zwijgen over veel irritante problemen.

Daar moet een nuance bij geserveerd worden, want alle reviewers spelen een pre-release versie van het spel. CD Projekt Red heeft zelfs al een patch van 43GB aangekondigd voor 10 december. Dat is meer dan de helft van de totale grootte van het spel. Daarna zal een deel van de kritiek wegvallen, maar niet op MetaCritic; daar passen ze de score niet meer aan.

Laat het rusten

Ook bekritiseren sommige recensenten de open wereld van de game. Waar titels als Assassin’s Creed lijden aan een té volle open wereld zonder doel, voelt Night City voor sommigen te beperkt. Je kunt niet veel open wereld activiteiten doen en de omgevingen zijn prachtig, doch weinig interactief.

Ook daar ligt de te overdreven hype weer aan ten grondslag. De verwachtingen van een game spelen mee bij de eerste indrukken. Hadden reviewers die verwachtingen niet, dan was de beleving misschien veel minder beladen geweest.

Hoe dan ook, Cyberpunk 2077 is volgens dit vroege reviewoverzicht een meesterwerk, maar niet de perfecte game waar veel fans op hoopten. De game ligt vanaf 10 december in de winkel en is beschikbaar voor PlayStation 4, 5, Xbox Series X, S, Xbox One X, S en PC (Steam, Stadia).