Cyberpunk 2077 Xbox Series X review - Stuntelig meesterwerk - Apparata

Cyberpunk 2077 (review op Xbox Series X) is een meesterwerk maar niet zonder enkele flinke problemen. Deslaniettemin is het een monstergame!

Na letterlijk jaren wachten is Cyberpunk 2077 eindelijk uit. Maar was het wachten het wel waard? Als je net zoals ik een scheurkalender met duizenden velletjes hebt gemaakt voor deze game, dan volmondig ja. Dat wil daarentegen niet zeggen dat het een soepele ervaring is. Sterker nog, verre van!

Cyberpunk 2077 Xbox Series X review

Voor deze bondige review heb ik de game in eerste instantie op de PC geleerd te spelen, maar deze Cyberpunk 2077 review focust op de Xbox Series X versie. We hebben het reviewmodel immers nog tot onze beschikking en na alle horrorverhalen over performance moesten we het zelf checken. Tot slot, voor vragen of opmerkingen over de game, wees welkom in de comments!

Meesterlijke wereld

Poolse ontwikkelaar CD Projekt Red is een gerenommeerde studio die als geen ander een wereld kan bouwen. Dat deden ze met The Witcher en nu weer met Cyberpunk 2077. Dat is grotendeels bij benadering van perfectie gelukt.

Alles in de game staat in dienst van het futuristische verhaal. Dat levert tevens een hoop tech-jargon op, maar als vaste Apparata-bezoeker ben je daar ongetwijfeld vloeiend in! Om het detail beter te illustreren, hoef je alleen maar naar de in-game te kijken. Zelfs bombastische reclames voor geavanceerde seksspeeltjes zijn gelikter dan menig game zelf!

Wel mist er hier en daar wat leven. De game bevat opvallend veel mensen en auto’s op straat, maar het voelt meer als een oude GTA dan een next-gen levendige stad. Stemmen passen bij de karaktermodellen, maar ze reageren niet echt op jouw acties of dingen om zich heen. Ze lijken niet echt routines te hebben of een doel waar ze (letterlijk) naartoe bewegen.

Graphics

Toch vergeet je die tekortkoming snel, want de graphics zijn werkelijk fenomenaal. Rondrijden door Night City is – mede dankzij de snoeiharde dynamische soundtrack en radio stations – een waar genot.

Tenminste, afhankelijk hoe je tolerantie is voor concessies. Zo draait Cyberpunk 2077 eigenlijk behoorlijk goed op de Xbox Series X met een resolutie van 1080p. Maar voor 4K zul je toch wel genoegen moeten nemen met een gammele framerate. Zelfs op lagere resoluties kan de game behoorlijk tanken tijdens riant belichte drukke scènes.

Mocht je een oudere console hebben, de basis PS4 of Xbox One, dan zou ik al helemaal nog even wachten. CD Projekt Red heeft ondanks alle vertragingen kennelijk nog meer tijd nodig om de game te optimaliseren voor oude hardware.

Rollercoaster

Cyberpunk 2077 is een RPG in hart en nieren, wat niet voor iedereen is weggelegd. Fans van het ‘jij bepaalt’ genre zullen wel weggeblazen worden. Je hebt namelijk een immense keuzevrijheid in alles.

Na de tot wel 10 uur durende proloog (!) opent Night City zich helemaal voor je. Je krijgt talloze telefoontjes, e-mails en SMS’jes met jobs. Die kun je doen, of je speelt het spel binnen 20 à 30 uurtjes uit. Ik zou iedereen aanraden om de Side Jobs en Gigs lekker te spelen.

Het zijn geweldig ontworpen missies en een ware toevoeging voor de ervaring. En nee, je krijgt dus niet de standaard Assassin’s Creed missies van ‘ga hierheen’ of ‘vermoord die’. De meeste missies zijn open en jij kunt ze vrij oplossen zoals je wilt. Zijn ze meer gestructureerd, dan krijg je er altijd gelikte voice acting en meeslepende verhalen bij.

Het verhaal zelf is een rollercoaster van jewelste. Het gaat diep in op technologie, identiteit en de samensmelting van mens en machine. Bijna alle personages zijn tof uitgewerkt en de voice acting is ongekend goed. Behalve dan Keanu Reeves; hij zal niet snel een Oscar in handen krijgen. Maar een badass is hij zeker (en ook in Cyberpunk).

Jij bepaalt

Die keuzevrijheid vloeit door naar het daadwerkelijke RPG element. Je krijgt de mogelijkheid om je personage op allerlei manieren uit te bouwen. Van gezicht tot geslachtsdelen (en diens grootte), van kleine buffs tot volledig nieuwe skills en van klootzak tot vriendelijkheid zelve.

De meeste keuzes die je maakt hebben vooral impact op hoe je de game speelt. Ben je een hacker, een knaller, een prater of een beetje van alles en een beetje van Maggie? Ook alle cyberware toevoegingen geven je vooral nieuwe vaardigheden en buffs.

Keuzes die je in missies maakt – aan de hand van dialoogopties – zijn doorgaans meer voor de sier. De impact op het verhaal krijg je vooral aan de hand van welke missies je doet. Het hoofdverhaal heeft namelijk maar één einde, maar als je tijdens je playthrough bepaalde mensen helpt, missies volbrengt of vriendschappen opbouwt, bieden zich meerdere nieuwe wendingen aan.

Gameplay en bugs

Tot slot nog even snel twee belangrijke punten; de gameplay en bijbehorende bugs. Om met die laatste te beginnen, momenteel zijn alle versies van Cyberpunk 2077 doorregen met bugs.

Zijn die bugs game brekend? Meestal absoluut niet. Ze halen je hooguit even flink uit het verhaal. Als je achter een gast aan loopt die door muren heen rent, dan doet dat een beetje pijn. In mijn speeltijd heb ik zowel op PC als op de Series X daarentegen nog geen game brekende bugs ervaren *klopt op hout*.

En als dat (in elk geval grotendeels) het geval is, dan speelt Cyberpunk 2077 als een tierelier. Het schieten is hartstikke solide, de quests zijn tof, de game ziet er fenomenaal uit, het rijden voelt goed en er zit content in om je maanden te entertainen!

Conclusie

Kortom, we moeten deze Cyberpunk 2077 review afsluiten met een aanrader: check de game absoluut op Xbox Series X, PlayStation 5 of PC. Daar haal je het meeste uit de epische ervaring. Zelfs op die platforms is het daarentegen absoluut niet vlekkeloos. Dus check je de game nu, dan moet je bugs en grafische instabiliteit accepteren. Naar mijn mening is het dat overigens meer dan waard!

Pluspunten

Geweldig geschreven verhaal

Toffe karakters met sublieme voice acting

Night City is prachtig

Knallen, RPG, open wereld, alles speelt als een tierelier

Killer soundtrack

Minpunten