Cyberpunk-topmannen kregen immense bonus, de devs niet - Apparata

Cyberpunk 2077 was een launch-drama en toch kregen CD Projekt Red-topmannen een bonus van miljoenen, terwijl werknemers bijna niets kregen.

Ondanks het drama dat de lancering van Cyberpunk 2077 heet, kregen topmannen van CD Projekt Red toch ieder miljoenen euro’s extra. Gamejournalist Jason Schreier van Bloomberg ontdekt dat de topmannen ongekend beuren, terwijl werknemers naar verluidt slechts enkele duizenden euro’s extra kregen voor vijf jaar ploeteren.

CD Projekt Red strooit met topman-bonussen

Volgens het bericht heeft de Poolse ontwikkelaar CD Projekt Red twee potjes met bonussen. De werknemers verdelen iets minder dan $30 miljoen en de topmannen moeten het tweede potje met hetzelfde bedrag verdelen. Maar je raadt het al, er zijn 5 topmannen en meer dan 860 werknemers!

Werknemers vertellen tegen de journalist dat ze tussen de 5 en 20 duizend dollar bonus krijgen van CD Projekt Red. Dat is een stukje van de winst die het ongekend succesvolle Cyberpunk 2077 maakte.

Ze krijgen de bonus als dank voor meer dan vijf jaar ploeteren, omgerekend dus misschien maar $1000 per jaar bovenop de standaard loon. Nu is dat hartstikke mooi meegenomen, maar als je aan een van de grootste game launches uit de geschiedenis meewerkt, zou je toch iets meer mogen verwachten?

Het zure van de hele situatie is dat de bonus voor werknemers veel hoger was geweest, als er naar ze geluisterd werd. De topmannen bleken achteraf besloten te hebben om de game uit te brengen. Terwijl ze wisten dat het een absolute rommel was. De ontwikkelaars zelf pleitten voor verder uitstel, wat ongetwijfeld op de lange termijn nog meer geld had opgeleverd.