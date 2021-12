Cyberwhistle: het nieuwste nutteloze product van Elon Musk

Elon Musk heeft weer eens een frappant product gelanceerde in de Tesla webshop. Maak kennis met de Cyberwhistle.

Tequila, bier, ondergoed. Verzin het en Elon Musk maakt er een product van voor in de webshop van Tesla. En keer op keer is het weer een hit. Een makkelijkere manier van geld verdienen is er bijna niet.

Met de looks geïnspireerd op de Tesla Cybertruck, heeft Tesla de Cyberwhistle opgenomen in de webshop. Op dit moment is het product uitverkocht. Het is een fluitje gemaakt van staal met een gepolijste finish. Met de aankoop van de fluit krijg je ook een koortje erbij om het ding ergens aan te bevestigen.

Het product werd op Twitter door Elon Musk onder de aandacht gebracht. Want, zegt Musk op het sociale platform. Je kunt beter deze Cyberwhistle kopen dan het gekke poetsdoekje van Apple. In de Apple store verkoopt het Amerikaanse techbedrijf een poetsdoek van 25 euro. Er zijn al veel online grappen over gemaakt.

Maar waar het poetsdoekje van Apple gewoon verkrijgbaar is (met een levertijd van 6 tot 8 weken), kun je de Cyberwhistle helemaal niet meer kopen. Dus de oproep van Elon Musk is weinig waard, aangezien niemand op dit moment meer de kans heeft de fluit te kopen.