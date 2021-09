Daar is ‘ie dan, The Matrix Resurrections trailer!

Een betere vorm van nostalgie is er bijna niet terug? Terug naar de simulatiewereld, terug naar de wereld van The Matrix in Resurrections!

Na een eerdere teaser deze week is nu het moment eindelijk daar. De eerste trailer is vrijgegeven van The Matrix Resurrections. En boy, wat keek men hier naar uit. Het internet ontploft momenteel met reacties op de allereerste echte trailer van de opkomende film.

Om je geheugen even op te frissen. Het is de vierde film in de franchise. De laatste verscheen in 2003, dat was The Matrix Revolutions. Stiekem waren de opvolgers nooit zo vet als het origineel. Toch kijken we heel erg uit naar dit vierde deel. Met de huidige computertechnologie is er veel meer mogelijk dan eind jaren negentig als je kijkt naar het allereerste deel. Daar moeten de makers vast iets moois gemaakt van hebben.

De eerste beelden krijg je in elk geval voor je kiezen in The Matrix Resurrections trailer. Er komt meteen een lading nostalgie over je heen bij het zien van de trailer. De regie is in handen van Lana Wachowski. Daardoor kun je in elk geval de kwaliteit verwachten en het feit dat de film trouw blijft aan het origineel. Ook keert een deel van de oorspronkelijk cast terug, zoals Keanu Reeves.

The Matrix Resurrections verschijnt op 22 december. Jij hebt wat te doen met Kerst!