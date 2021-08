Daddy Doge belooft naar de ruimte te gaan: 57% omhoog in één week

Afbeelding via Daddy Doge

Er zijn al zoveel Doge- achtige tokens, maar er is nu een nieuwe. Daddy Doge is hier en belooft naar de ruimte te gaan.

Vandaag de dag zijn er dertig Doge- achtige tokens te vinden. De nieuwste is Daddy Doge en deze gaat naar de ruimte. Als eerste token! Daarom springt de munt deze week 57% omhoog.

Daddy Doge gaat naar de ruimte

We hebben al veel hypes gezien rondom veel tokens. Denk aan Dogecoin, Shiba Inu en Baby Doge. Maar nu is er ook de Daddy Doge en deze munt ligt goed op stoom. De munt zag interesse ontstaan nadat Elon Musk de woorden “daddy doge” zei in een video, waarin de CEO van Tesla naar een auto werd begeleid. Doet hij het toch weer: een munt onder de aandacht brengen bij het grote publiek.

Bovendien beweren de ontwikkelaars van het Daddy Doge-project dat de munt de eerste van de Doge-familie van cryptocurrencies zal zijn die naar de ruimte wordt gestuurd. Wat voor meerwaarde dat heeft, weten we niet. Maar het is in ieder geval voor veel mensen interessant. Tijdens de laatste zeven handelsdagen heeft Daddy Doge 57,6% aan winst verzameld. Momenteel staat de munt wel wat in de min.

Stijging

De statistieken van de munt van de laatste zeven dagen laten zien dat er dubbele cijfers zijn behaald. Daddy Doge is een andere Binance Smart Chain (BSC)-token en het contractadres laat zien dat er ongeveer 1 quadriljoen munten zijn. Het aantal unieke adressen die Daddy Doge vandaag de dag in bezit heeft, is exponentieel gestegen.

A better look at our billboard in Times Square on the @Nasdaq tower! Those colours!! #DaddyDoge pic.twitter.com/1irNGvzJ2W — Daddy Doge (@DaddyDOGEtoken) August 3, 2021

Natuurlijk heeft de munt een website en daar hebben we even op gekeken. De munt heeft een website die uitlegt dat het Daddy Doge-project “het hoofd van het gezin” is. Net als bij Baby Doge is het zogenaamde gezinshoofd ook een deflatoire crypto-activa. Er is een whitepaper waarin wordt beschreven hoe het project “9% belasting in rekening brengt bij elke aan- en verkoop”.

“Deze belasting komt het project als geheel ten goede door 3% in de liquiditeitspool te stoppen voor een stabiele prijsbodem”, zegt de paper.”3% wordt proportioneel uitgekeerd aan alle houders van een Daddy Doge-token en 3% toegevoegd aan een marketing-/dev-portemonnee om ervoor te zorgen dat het project op de lange termijn kan slagen.”