Dagen van Netflix' geld verbranding zijn bijna voorbij - Apparata

Je zou zeggen dat Netflix bakken met geld verdient (en dat is ook zo) maar tot dusver verdienen ze nét niet genoeg. Maar er komt verandering aan.

Netflix is bijna bij een historisch omslagpunt in de geschiedenis van de streamingdienst. Het bedrijf verdient bijna genoeg geld. Nu zal je denken, Netflix verdient toch al lang miljarden; wanneer is het dan genoeg? Nou, genoeg is wanneer het bedrijf écht winst kan maken en dat is nu bijna zover.

Netflix verdient bijna genoeg geld

Tijdens een gesprek met investeerders (via Bloomberg) onthult Netflix dat het einde van ‘geld verbranding’ voorbij is. Het medium grapt dat Netflix iedereen bedankt voor alle mensen die bij de kampvuur geld verbrandingen waren. En inderdaad, de streamingdienst ‘verbrandde’ in 2019 maar liefst $3 miljard, ondanks een omzet van ruim $20 miljard.

Maar een simpele rekensom onthult hoezo het bedrijf zoveel geld kan verliezen ondanks de immense populariteit. Netflix investeert namelijk absurde hoeveelheden geld in Originals en aangekochte content. Dusdanig veel, dat de evenzo absurde inkomsten het niet kunnen bijbenen.

2021 moet daarentegen het eerste jaar zijn dat Netflix écht winst gaat maken. Dat bekent zeer goed nieuws voor aandeelhouders en investeerders. Waarom het de laatste tijd zo goed gaat, laat Netflix in het gesprek overigens niet weten. Maar we kunnen wel raden waarom; de coronacrisis is een verborgen zegen voor de streamingdienst.

Voeg daar een verrassende waslijst aan kaskrakers aan toe en je hebt een onofficiële geldprintmachine. Recentelijk wisten bijvoorbeeld Queen’s Gambit, Emily in Paris en Lupin serie-liefhebbers weg te blazen. Dat zijn alle drie kleinschalige, relatief goedkope shows.

Kortom, Netflix kan de laatste tijd van weinig heel veel maken, terwijl de coronacrisis mensen massaal naar de streamingdienst brengt. Nu nog alle Nederlanders daadwerkelijk laten betalen voor de dienst, en het bedrijf zal de stratosfeer doorschieten!