Dankzij lockdown bij sterren binnen kijken [video]

Tijdens de Coronacrisis moet iedereen die geen essentieel beroep heeft thuis werken. Hoewel ze daar zelf wel eens anders over denken hebben bekende artiesten, acteurs en muzikanten geen essentieel beroep. Omdat ze de spotlights en contacten met de fans niet willen missen gaan ook zij daarom thuis verder. Met eigen streams, shows en optredens houden ze contact met hun fans. Bovendien kan je zo bij de sterren thuis binnen kijken. Wij zetten een aantal beroemdheden en hun streams (met uitzendtijd in Nederlandse tijd) online.

Justin Bieber – 2 uur ’s nachts

Het tijdsverschil blijft natuurlijk een dingetje en hij is er ook niet elke dag, maar als hij er is dan kan je hem rond 2 uur ’s nachts verwachten. Alle reden voor een vreugdedansje door de kamer?

Miley Cyrus – op werkdagen – 20.30 uur

Miley Cyrus houdt het qua tijdstip wat beschaafder en maakt op werkdagen een dagelijkse show. Vanaf 20.30 uur ontvangt zij digitaal andere sterren. De show is uiteraard te volgen via haar YouTube-kanaal, Facebook en IGTV. In haar laatste uitzending had ze onder meer Elton John en Jimmy Fallon te gast. Gezellig!

Dolly Parton – in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur

In de categorie ‘onverwacht’ komen we Dolly Parton tegen. Het country-icoon zingt in haar show geen noot, maar gebruikt haar wekelijkse show om haar leesclub voor kinderen te promoten. Elke week leest ze een ander verhaal voor. In bed met Dolly Parton, wie had dat gedacht.

Arnold Schwarzenegger in de weer met whiskey- Onregelmatig

De voormalig Terminator en voormalig gouverneur is regelmatig te vinden op zijn instagram-account met Corona-thema’s. Inmiddels is de Terminator wat op leeftijd, dus zie je geen spannende vechtscenes meer maar de filmheld in de weer met Whiskey en Lulu (zijn pony en ezel). Ook deelt hij regematig tips om het leven in lockdown een beetje leuk te maken. In de video van vandaag laat hij met zijn dochter een aantal tips zien. Ook verkoopt hij via zijn kanaal een shirt. De opbrengst komt uiteraard ten goede aan het goede doel.

Overigens zijn er nog veel meer sterren die hun eigen shows presenteren. Op deze website zie je een overzicht. Als je even klaar bent met de sterren thuis, dan kun je natuurlijk ook de nieuwe streamingdienst Quibi verkennen of zien wat Netflix te bieden heeft.

