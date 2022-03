Daredevil geen reboot bij Netflix, wel bij Disney Plus

Daredevil werd na drie seizoenen stopgezet bij Netflix, maar via Disney Plus is er mogelijk een toekomst voor de serie.

In 2015 verscheen het eerste seizoen van Daredevil op Netflix. Drie seizoenen volgde er in totaal, toen Netflix uiteindelijk in 2018 de stekker uit de serie trok. Daarna was het stil. Andere Marvel-series volgde maar velen van hen kregen na enkele geproduceerde seizoenen ook geen nieuw seizoen meer. Inmiddels zijn al die shows niet meer te zien op Netflix, maar op Disney Plus. En daar is goed nieuws uit voortgekomen.

Volgens Production Weekly ziet Disney Plus er wel brood in om de oude shows nieuw leven in te blazen. Zo zou een reboot van Daredevil op Disney Plus in de maak zijn. Het vierde seizoen verschijnt dan exclusief op de streamingdienst. Producers Kevin Feige en Chris Gary zouden verbonden zijn aan het project.

Een reboot is natuurlijk gaaf, maar dan wel met de oorspronkelijke cast. Als opeens andere acteurs en actrices voor de bekende rollen worden gekozen geeft dat toch een gekke bijsmaak. Dat zit naar verwachting wel snor met het mogelijke seizoen vier van Daredevil op Disney Plus. Acteur Charlie Cox zou weer terugkeren in de rol van de superheld voor de reboot.