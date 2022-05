Daredevil seizoen 4: Disney doet wat Netflix niet durfde

Marvel Studios blaast Daredevil nieuw leven in met een vierde seizoen op Disney Plus

We melden al eerder dat een reboot van Daredevil er wellicht in zat bij Disney Plus, maar het lijkt er nu toch echt van te gaan komen. The Hollywood Reporter meldt dat Marvel bezig is met een nieuw seizoen van Daredevil voor Disney Plus. De makers van Covert Affairs Matt Corman en Chris Ord zouden volop bezig zijn met de ontwikkeling van de nieuwe serie.

Voordat Marvel zijn superhelden een thuis op Disney Plus gaf, produce3erde de studio al verschillende superheldenseries speciaal voor Netflix. De TV afdeling, toen gerund door Jeph Loeb, maakte voor Netflix titels als Jessica Jones, Iron Fist, The Punishers en dus Daredevil. Als de serie eenmaal op Disney Plus beschikbaar is, is het de eerste van die titels die een vervolg krijgt op Disney Plus.

Daredevil was één van de meest succesvolle series op Netflix met drie seizoenen. Teleurgestelde fans dus toen de serie stopte. Reden genoeg voor Marvel dus om een vierde seizoen te gaan ontwikkelen.

Daredevil is Matt Murdock, een blinde advocaat met uitzonderlijke vechtskills. De hoofdrol wordt vertolkt door Charlie Cox. Een kleine teaser naar de mogelijkheid van een vierde seizoen zat al in de laatste Spiderman film, No Way Home, waar Charlie Cox al even een kleine cameo had.

Wanneer de serie ook daadwerkelijk beschikbaar zal zijn meldt The Hollywood Reporter niet.