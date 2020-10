Hoeveel ben jij eigenlijk waard op Darkweb? - Apparata

Hint: jouw waarde op Darkweb is vast niet wat je denkt!

Darkweb is een wereld op internet die tot de verbeelding spreekt. Je kan er van alles kopen, vooral datgene wat illegaal is. Ook bij campagnes tegen cybercrime waarschuwt men vaak dat je gegevens op Darknet terecht kunnen komen. Vraag is wat je daar eigenlijk waard bent. Wij vonden enige schokkende prijslijsten en zetten jouw waarde op het duistere deel van internet op een rij.

Jouw gegevens op Darkweb? Koopje!

Net als op gewone marktplaatsen zijn er criteria die de prijs bepalen. Het gaat hierbij met name om de vraag of jouw gegevens al eerder gebruikt zijn, om welke gegevens het gaat en hoe veel de cybercrimineel met die gegevens kan doen. Ook verrassend, er zijn kortingssystemen en zelfs gratis samples te krijgen.

Het goedkoopst zijn uiteraard de gemakkelijk te verkrijgen gegevens. Zo koop je al sets met geboortedata en BSN-nummers voor $ 5,-. Deze gegevens worden ook als freebie of test weggeven.

Als je tot $ 20 dollar wil spenderen koop je kwalitatieve gestolen creditcard-data, scans van fake-ID’s en vervalste elektriciteitsrekeningen. Ook gehackte accounts van bedrijven kan je voor dit bedrag al kopen.

Als je de lat met $ 100 wat hoger legt koop je complete phishing kits, DDos-servers voor aanvallen en instructiegidsen om zelf illegale data van internet te plukken.

Voor bedragen tot $ 1.000,- kan je zelf een volwaardige database met gegevens opkopen, botnets huren, geschikte hosting accounts openen en spamdiensten bestellen. Ook kan je hier hele databases met gegevens van bedrijven kopen en illegale toegang tot ecommerce-sites op de kop tikken.

In de buitencategorie (zeg maar prijs op aanvraag) kan je aan de slag met zware data zoals voorkennis om aandelenhandel mee te ‘helpen’, exclusieve databases kopen (die nog nooit gebruikt zijn en dus een hoog succespercentage hebben).

Al met al is één setje van jouw data, hoe gevoelig ook, dus niet meer waard dan een dollar of $ 20,-.

Dienstverlening is meer waard op Darkweb

De waarde op Darkweb stijgt al snel als je jezelf wilt lenen voor criminele diensten. Uiteraard is dat illegaal en zijn alle strafrechtelijke gevolgen voor jou. DOE DIT DUS NOOIT! Ongelukkigen die er wel intuinen krijgen een percentage van de opbrengst van bijvoorbeeld het geld dat zij witwassen.

Dit alles blijkt uit een recent geproduceerd onderzoek waarin men onderzoekt wat data waard is op Dark Web. Als je dit al redelijk schokkend vond kun je de laatste categorie beter overslaan. Jij zelf bent namelijk het meeste waard op Darkweb.

Jezelf verkopen levert het meest op

Nee, we bedoelen hier niet het oudste beroep ter wereld dat per uur afgerekend wordt. Het meest waardevol zijn namelijk jouw onderdelen. Op Darkweb circuleren heuse prijslijsten van lichaamsdelen die te koop zijn voor illegale donatie. Sommige organen zijn natuurlijk alleen verkrijgbaar als de donateur (m/v) overleden is, dus in dat geval heb je zelf weinig aan de opbrengst. Uiteraard is ook het illegaal verkopen van lichaamsdelen of organen iets wat je nooit moet doen, maar klaarblijkelijk is er een markt. Zo kost een nier iets meer dan EUR 250.000,- en biedt men voor een halve liter bloed al $ 337,-.

Aangezien je op Darkweb zaken doet met criminelen is de kans overigens redelijk groot dat de koper bij transacties zelf ook opgelicht wordt en je dus wel geld kwijt bent zonder er ooit iets (illegaals) voor terug te zien.

Kortom een bizarre wereld, waarbij het logisch is dat de autoriteiten proberen hard in te grijpen.