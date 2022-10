DART van NASA in asteroïde gecrashed

De DART missie, in het kort. Credits: NASA/Johns Hopkins Applied Physics Lab

Elke paar miljoen jaar komt een asteroïde ons op aarde een bezoekje brengen en dat gaat geregeld gepaard met uitsterven. Zou het ons lukken deze ruimtekeien op tijd te stoppen, voordat ze inslaan op de aarde? DART is een test van NASA om kijken of het principe werkt. Straks weten we het antwoord.

Wat is DART?

De sonde DART, voluit Double Asteroid Redirection Test, is een projectiel met een massa van 610 kg waarmee NASA wilde testen of het mogelijk is om een kleine asteroïde uit zijn baan te brengen. Als doel werd gekozen voor de asteroïde Dimorphos, die zich als maantje gedraagt van de asteroïde Didymos. Dimorphos is ongeveer 160 m in doorsnede, Didymos iets minder dan een kilometer.

Didymos en Dimorphos

Voldoende groot om heel wat schade aan te richten op aarde en tegelijkertijd klein genoeg om mee te experimenteren. Ook gaat het hier om Near Earth Asteroids, asteroïden die de baan van de aarde kruisen en daarmee gevaarlijk zijn.

Natuurlijk is de zwaartekracht van een rotsblok van een kilometer niet heel groot. Het maantje draait in ongeveer 12 uur om het rotsblok met een snelheid van 17 cm/s. Dat is zo weinig dat DART die baan kan verstoren.

De crash van DART op Dimorphos

Het vereiste heel wat manoeuvreren om een zo klein doelwit te raken op miljoenen kilometers afstand. Doel van de proef is om te kijken of het lukte de omlooptijd van Dimorphos te verkorten met minimaal 73 seconden. We weten dat de inslag heeft plaatsgevonden, wat dat betreft is de proef dus gelukt. We weten alleen nog niet of het gelukt is om de baan van het maantje te verstoren.

Daarvoor moeten we wachten tot 2027, als de ESA missie HERA de effecten op de baan van het maantje kan waarnemen. Als de omlooptijd van het maantje inderdaad met 73 seconden is verminderd, dan weten we dat de proef met DART een succes is geweest.