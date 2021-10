Meta

Het logo van Meta (FaceBook) lijkt veel op een ander symbool dat veel mensen als tattoo gebruiken.

Deze week was het dan zover. Facebook heeft een nieuwe naam. Nou ja, niet het platform maar het overkoepelende bedrijf. De CEO van het bedrijf Mark Zuckerberg heeft het al maanden over de metaverse. Het is niet verwonderlijk dat de naam daar een afkorting van is: Meta. Allemaal prima, maar als we naar het nieuwe logo kijken valt ons iets op.

Logo Meta lijkt op een ander symbool

Vermoedelijk is er ontiegelijk veel geld besteed aan het bedenken van de naam, het ontwerpen van het logo en de algemene ‘rebranding’. Echter, het logo lijkt verdacht veel op het oneindigheidssymbool. En laat dat nou een populair symbool zijn, om op je lichaam te zetten in de vorm van een tattoo. De vraag is dan natuurlijk, wat vinden de mensen ervan dat Meta een dergelijk logo heeft gekozen? Want, je loopt straks met een tattoo rond van het Amerikaanse bedrijf.

People with Infinity ♾️ tattoo be like WTF after #Facebook rebrands to #Meta pic.twitter.com/i9mIUmQCqL — JustsayingAtulya (@WhyJustsaying) October 29, 2021

Meningen

Op een rondgang op Twitter kan je veel reacties vinden van mensen de een dergelijke tattoo hebben. Zij hebben bijna allemaal een persoonlijk verhaal over waarom zij het oneindigheidssymbool als tattoo hebben. Enkele voorbeelden:

Cecilia, die vroeger bij een druk pr-bureau werkte, is een ander interessant voorbeeld. Ze liet haar tatoeage zetten tijdens een reis naar Midden-Amerika nadat ze achter in de twintig een burn-out had opgelopen, het oneindigheidssymbool moest ‘eeuwige vrijheid’ vertegenwoordigen.

Steven die als ontwikkelaar werkt, kreeg het als teken van zijn toewijding om zijn leven te veranderen.

We kunnen niet anders dan concluderen dat het logo van Meta erop lijkt. Maar de mensen die zo’n tattoo hebben interesseert het (nog) geen bal.