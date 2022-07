Dat is handig: een opklipbare Bluetooth-luidspreker

JBL

Lekker een muziekje dat altijd bij je is. Dit is het voordeel van deze opklibare Bluetooth-luidspreker.

Bij een wandeling, kamperen in het bos of op de fiets. Een draagbare luidspreker kan de ervaring verbeteren. Waar je hem ook voor nodig hebt, de JBL Clip 4 draagbare Bluetooth-luidspreker zou deze zomer je favoriete luidspreker kunnen zijn.

Opklipbare Bluetooth-luidspreker

De JBL Clip 4 zou je zomeravontuur metgezel kunnen zijn, en hij is gemaakt om veel te doorstaan. Het apparaatje is stevig en compact. Het past dus makkelijk in je reistas en kan een prima aanvulling zijn op je favoriete afspeellijsten voor onderweg. Het ontwerp van de karabijnhaak is simpel. Dit is echter de kracht: het maakt deze luidspreker handzaam en je neemt het hierdoor overal mee naar toe. De luidspreker is verkrijgbaar in verschillende kleuren, waaronder blauw, geel en grijs.

Klem hem aan je tas en ga de paden op, zelfs als ze stoffig zijn en de wolken zich vormen. Deze speaker is IP67 waterdicht en stofdicht. Ga offroad, of zelfs het water in. Een IP67-classificatie betekent dat het voor een korte tijd tot een meter onder water volledig kan worden ondergedompeld. Luister naar deuntjes en podcasts in de regen en maak je geen zorgen.

JBL

Geluid

Het geluid is goed. De luidspreker is ontworpen om een ​​helder, luid geluid te leveren met een flinke bas. Het is hetzelfde heldere, authentieke geluid waar JBL om bekend staat. Dat geluid is gebouwd om tot 10 uur te spelen op één lading. Genoeg om een lange fietstocht mee te gaan of lekker lui een hele dag mee op het strand te liggen.

Het apparaat is te koop voor 55,- euro.