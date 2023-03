Data van oude devices halen: zo werkt het!

Als je een nieuwe telefoon, laptop of pc hebt gekocht is het belangrijk om je oude apparaat op een veilige manier te verkopen of recyclen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat jouw persoonlijke informatie in de verkeerde handen komt. Vergeet dus nooit je data van oude devices te halen. Hoe je dat veilig doet, lees je in dit artikel.

Maak het niet kapot

Ook als je je apparaat niet wil verkopen is het handig om het heel te houden. Veel mensen denken namelijk dat door het device stuk te maken, de gegevens ook niet meer toegankelijk zijn, maar dat is niet altijd het geval.

Daarnaast is het kapot maken van elektronica niet veilig. Er kan namelijk reststroom in het apparaat aanwezig zijn. Beter is dus om je data van het apparaat te verwijderen en het daarna in te leveren, bijvoorbeeld bij de milieustraat of de winkel waar je het gekocht hebt.

Back ups maken

Laad je oude apparaat op zodat je weer bij je persoonsgegevens kan. Voordat je deze helemaal terugzet naar de fabrieksinstellingen en alle data wist, is het belangrijk om een back-up te maken van de gegevens die je wil bewaren.

Om een back up te maken kan je de meeste smartphones met de oplaadkabel verbinden aan bijvoorbeeld een laptop of pc. Als deze verbonden is, krijg je meestal een melding en kan je toegang geven tot de gegevens van de smartphone. Zo kan je makkelijk een back up maken.

Zo niet, dan is dit mogelijk via de instellingen. Bij de systeeminstellingen staat over het algemeen een optie om een back up (bij iPhones heet dit een reservekopie) te maken.

Back up op Google Drive

Een handige manier waarmee je op elk apparaat je eigen back up kan maken is Google Drive. Als je een Google account hebt of aanmaakt kan je hier al je foto’s, video’s en andere bestanden in opslaan. Zo kan je daarna vanaf elk apparaat deze bestanden opslaan en heb je het zelf handmatig overgezet.

Fabrieksinstellingen

Elke smartphone, pc en laptop heeft de mogelijkheid om alle gegevens te verwijderen. Meestal doe je dit door het apparaat terug te zetten op de fabrieksinstellingen. Doe dit echt alleen als je al de data die je wil bewaren al hebt overgezet naar een ander apparaat of een systeem zoals Google Drive. Je kan deze gegevens achteraf namelijk niet meer terugvinden.

Gegevens verwijderen

Fabrieksinstellingen zorgen ervoor dat al je persoonlijke data en gegevens van het apparaat gewist worden. Doe je dit met een smartphone? Dan hoef je je geen zorgen te maken dat dit impact heeft op je sim only. Je kan de simkaart achteraf gewoon gebruiken in je nieuwe telefoon.

Bij de meeste apparaten reset je de telefoon door bij de instellingen naar ‘Privacy’ te gaan, waar je de mogelijkheid krijgt om hem terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Bij Apple-telefoons ga je bij de instellingen naar ‘Algemeen’ en klik je op ‘Zet over of stel iPhone opnieuw in’. Zo is alle data verwijderd en valt jouw persoonlijke informatie niet in de verkeerde handen!