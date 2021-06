Zet deze datum voor Battlefield 6 maar in je agenda - Apparata

Foto BF4 @DICE

Na jaren wachten is het zeer binnenkort zover, want dan vindt de onthulling van Battlefield 6 plaats. De teaser geeft zelfs al wat extra’s prijs.

De laatste weken lekt het ene na het andere over Battlefield 6, maar de onthulling komt er nu toch echt aan. In een Tweet kondigen DICE en Electronic Arts de dag van de reveal aan van de game aan. Voor doorgewinterde fans een belangrijk moment, aangezien ze dan eindelijk weten wat ze kunnen verwachten. Voor de rest is het vandaag al feest, want de Tweet bevat wat interessante informatie.

Battlefield 6 onthulling

In een korte teaser laat het officiële Battlefield-kanaal weten dat de onthulling van de aankomende game op 9 juni zal plaatsvinden. Woensdag 9 juni om 16:00 Nederlandse tijd, om precies te zijn.

Vooralsnog waren details rondom de aankomende game schaars. Tenzij je lekken gelooft, aangezien naast screenshots later de gehele aankomende trailer al lekte. We weten tevens dat de game naar huidige- en next-gen consoles komt en dat gevechten groter dan ooit worden. Maar de hamvraag is natuurlijk de setting.

Laat de teaser dat nou net een beetje suggereren. Keer op keer horen (en zien) we dat Battlefield 6 zich in de nabije toekomst zal afspelen. Op de screenshots zien we helicopters en een raketlancering. Verder vertellen insiders ook regelmatig dat het inderdaad om een hedendaagse setting gaat.

De letters in de teaser van de onthulling van Battlefield 6 lijken dit te bevestigen. Hoewel DICE natuurlijk express zoveel mogelijk informatie verhuld, zijn blokkige neon-letters die als het ware glitchen best wel tekenend voor wat we kunnen verwachten.

Hoe dan ook, de onthulling van Battlefield 6 vindt over een week plaats via een livestream op het YouTube-kanaal van Battlefield.