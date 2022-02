Datum lancering nieuwe Apple iPhone SE bekend

De lancering van de iPhone SE is bekend en het is eerder dan jij denkt.

Bloomberg weet dit te melden in een nieuw rapport. Hierin staat dat Apple van plan is om de nieuwe versie van zijn iPhone SE-smartphone op of rond 8 maart te lanceren. Ook de bijgewerkte iPad Air zal tijdens een online event gelanceerd worden.

Lancering iPhone SE

De iPhone SE is traditioneel de goedkoopste uit de line- up. Meestal wordt dit toestel gecombineerd met een ouder ontwerp. Maar wel met een nieuwe chip. Volgens Bloomberg krijgt de 2022 iPhone SE een bijgewerkte camera, een snellere processor en 5G-netwerkmogelijkheden. Waarbij het ontwerp vergelijkbaar blijft met de huidige iPhone SE, die in 2020 werd gelanceerd.

Ook gaan de geruchten rond dat de nieuwe iPad Air een snellere processor krijgt en 5G-mogelijkheden. Tevens is er nieuws over de nieuwe Mac. Die komt met nieuwe Apple- chips. Er is wel onduidelijkheid of deze op datzelfde event al gelanceerd gaat worden. Bloomberg kan tenslotte melden dat het bedrijf naar verluidt van plan is om iOS 15.4 begin maart uit te brengen. Dit kan een hele interessante update worden. Dit omdat er tal van nieuwigheden in zitten. Denk aan Universal Control, Face ID- ondersteuning, nieuwe emoij’s, en gezondsheidsapplicaties. .

Events

Alle events van alle grote technologie bedrijven zijn online. Ook die van Apple dus. Vermoedelijk zal de Worldwide Developers Conference in juni gehouden worden. Gevolgd door meerdere evenementen in de herfst. Dan kunnen we nog meer nieuws verwachten.