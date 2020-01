Datum onthulling PlayStation 5 door speurneus achterhaald

De exacte datum en locatie van de Sony PlayStation 5-onthulling zou zijn achterhaald door een fanatieke speurneus.





PlayStation-gamers wachten natuurlijk al maanden op de onthulling van de PlayStation 5. We weten in elk geval dat hij ergens eind dit jaar uit zou moeten komen, maar wanneer de console eindelijk officieel onthuld wordt is tot dusver nog een raadsel. Een Reddit-gebruiker heeft daarentegen waarschijnlijk de code gekraakt.

Er gaan al langer een aantal geruchten rond over de aanstaande onthulling van de PlayStation 5. Zo wordt er lang gesproken over de Sony Hall in New York als locatie van het evenement. Ook verwachten we al maanden dat de onthulling in februari zou gaan plaatsvinden. En al die stukjes informatie komen bij elkaar wanneer Reddit-gebruiker /u/PennyOhms op de Sony Hall-website gaat kijken.

Op zaterdag 29 februari is de Sony Hall in New York name gesloten vanwege een privé-evenement. Sterker nog, de rest van de dag is er helemaal niets anders gaande in het gebouw. Genoeg ruimte voor alle nieuwsgierige gamers en journalisten, dus. De onthulling van de PlayStation 4 vond plaats op 20 februari 2013, dus het zou kunnen dat Sony het een weekje eerder doet dit jaar. Ook dan is er een privé-evenement gepland in de Sony Hall.

Hoe dan ook, Sony gaat het zelf doen en niet met de hulp van de E3. Dit is het tweede jaar dat de Japanse consolemaker niet aanwezig is op de grootste gaming-beurs ter wereld. Oh, en check in dit artikel de vermeende prijs en releasedatum van de Sony PlayStation 5.

