Day Shift: trailer Netflix-film met Jamie Foxx en Snoop Dogg

Er komt weer een nieuwe kraker naar Netflix in de vorm van Day Shift.

Steeds vaker weet Netflix deftige namen te strikken om filmproducties mee op te nemen. Het levert een indrukwekkende cast op. Of de film ook net zo goed is als een titel met onbekende acteurs en actrices is nog maar de vraag. Maar goed, laten we het eens hebben over Day Shift op Netflix.

In deze film speelt Jamie Foxx de hoofdrol. Hij speelt een hardwerkende vader die een goed leven voor zijn dochter wil realiseren. Echter, zijn werk als schoonmaker van een zwembad levert niet genoeg op. Als bijbaantje gaat hij vampieren afmaken als onderdeel van een internationale gemeenschap.

Klinkt bizar. En origineel! Naast Jamie Foxx zitten onder andere Dave Franco en Snoop Dogg in de film. Kortom, niets mis met deze line-up. Netflix heeft nu de trailer van de film Day Shift vrijgegeven. Eerlijk is eerlijk, het ziet er goed uit. Wat lijkt te beginnen op een simpele actiefilm loopt uit op een semi-horror kraker van jewelste.

De film verschijnt 12 augustus op Netflix. Op YouTube zijn de eerste reacties in elk geval laaiend enthousiast. We kunnen niet wachten om zelf deze film te zien!