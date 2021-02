Dbrand PlayStation 5 panelen nu te koop - Apparata

De eerste Dbrand PlayStation 5 panelen zijn nu verkrijgbaar en dit kosten ze!

Het Canadese merk Dbrand heeft ‘schijt’ aan Sony en is begonnen met de verkoop van de custom panelen voor de PS5. Al sinds de onthulling van het merk dat ze zelfgemaakte panelen voor de console gaan verkopen is er een controverse. Sony wil namelijk niet dat derde partijen panelen maken voor de PlayStation 5.

Dbrand heeft lak aan die boodschap. Zo werd eerder deze week bekend dat hun slogan is gewijzigd in een pittige ‘Go ahead, sue us’. Jep, die gasten hebben volledig lak aan Sony. Je kunt nu via de website van het merk custom panelen voor de PS5 bestellen. De Dbrand PlayStation 5 panelen zijn mat zwart en dat is voorlopig het enige model dat ze hebben. In een later stadium komen er ongetwijfeld meer varianten.

Het middenstuk van de PS5 is ook aan te passen in andere kleuren dan mat zwart. Dit kun je bijvoorbeeld geel, wit of rood uitvoeren. Er zijn ook patroontjes beschikbaar. De Dbrand PlayStation 5 panelen inclusief een kleurtje voor het middenstuk kosten 60,95 dollar. In mei worden de eerste panelen geleverd aan klanten. Het is nu afwachten of Sony het toch wel brutale merk inderdaad gaat aanklagen.