DC’s eerste echte digitale strip is geweldig!

DC Comics

Digitale strips worden steeds populairder. En terecht, zeker nu DC’s Batman: Wayne Family Adventures, er is!

DC Comics is een samenwerking aangegaan met het immens populaire digitale stripplatform Webtoon. En het heeft nu al zijn vruchten afgeworpen. De digitale strips zien er geweldig uit en de verhalen zijn goed.

Webtoons

Webtoons is dus een online stripplatform uit Korea. Natuurlijk kost het geld om een strip te kopen/ te kunnen lezen. Het platform is geoptimaliseerd om te worden gelezen op mobiele platforms. Dus het is niet ontworpen voor gewone computers. Dit omdat veel mensen een strip lezen wanneer ze even de tijd hebben: in de trein, in de pauze, op school en ga zo maar door. Dat lees je dan natuurlijk op je smartphone. Dit betekent dat de pagina’s allemaal verticaal zijn ontworpen en eenvoudig zijn – ze zijn meestal een enkel paneel, met slechts een paar regels dialoog, waardoor het gemakkelijk te zien en te lezen is op een klein scherm.

Batman: Wayne Family Adventures webtoon

Het verhaal is geschreven door CRC Payne met tekeningen van Rhett Bloom aka StarBite. In de strip richt het zich meer op de Bat-Family, veel meer dan de Adventures. De eerste drie nummers zijn nu beschikbaar en het zijn bijna verhalen uit het Bat-leven: in nummer #1 staat Duke Thomas (ook bekend als the Signal) die Wayne Manor binnentrekt en een norse tour krijgt van Damian Wayne; #2 is volledig een vechtpartij tussen Jason Todd, Tim Drake, Cassandra Cain, Duke en Damian over wie de laatste van Alfred’s bekroonde koekjes mag eten; # 3 is Barbara Gordon die bruncht met haar vader, terwijl ze schuin verwijst naar haar vorige nacht. We zullen niet meer verklappen. Maar het is heel vermakelijk om de nummers in een razend tempo achter elkaar uit te lezen.

Samenwerking

En de samenwerking stopt hier niet bij. Dit is slechts de eerste van DC’s samenwerkingen met Webtoons, dat duizenden webcomics bevat van uitgevers zoals Image, Legendary en meer. Het platform heeft een verbazingwekkende 72 miljoen maandelijkse lezers. Het kan geen gunstiger begin zijn voor een partnerschap, maar het legt ook een hoge lat voor de latere serie. Waar we met smart op wachten.