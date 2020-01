De 10 populairste torrentsites van 2020

Hoe actueel is dit in 2020? Nou..





Via torrents bestanden downloaden. Is dit nog een dingetje anno 2020? Het is immers zo dat we met de streamingdiensten van tegenwoordig op eenvoudige wijze toegang hebben tot een brede bibliotheek aan films en series.

Tegelijkertijd ligt hier ook het probleem dat het downloaden van torrents (en piraterij) in stand blijft houden. Mensen hebben het geld er wel voor over om voor één of twee streamingdiensten te betalen, maar drie of vier? Tel daarbij op dat de diensten met regelmaat de prijzen verhogen. En dan kunnen mensen weer teruggrijpen op oude gewoontes.

Via Torrentfreak is te zien dat torrents nog steeds heel actueel zijn. Ze hebben een lijst samengesteld met de 10 populairste torrentsites voor dit jaar. Nog steeds is The Pirate Bay in de lucht en het is dan ook geen verrassing dat deze op één staat. Andere bekende sites van weleer zijn terug te vinden in de top 10, waaronder YTS, 1337x en RARBG. Je kunt de volledige lijst hieronder bekijken. Tussen haakjes zie je de positie in vergelijking met vorig jaar.