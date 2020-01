De 20 best verkochte games van het afgelopen decennium

Welke games gingen het vaakst over de (digitale) toonbank?





De afgelopen 9 jaar was een feestje voor de gamer. We hebben prachtige titels voorbij zien komen. Voor zowel RPG-fans, als shooter liefhebbers als racegekken was er genoeg te beleven. Alleen de echte toppers wisten het uiteindelijk tot de lijst met best verkochte games te schoppen.

Normaal gesproken blik je met verkoopcijfers terug op een jaar geleden. Aangezien we in een nieuw decennium zitten kijkt men nu ook veelal 10 jaar terug. Zo ook de NPD Group, dat de verkoopcijfers van games van 2010 tot en met 2019 in kaart heeft gebracht.

Wat opvalt is dat Call of Duty een top tijdperk achter de rug heeft. Vrijwel alle titels die de reeks de afgelopen jaren heeft uitgebracht is terug te vinden in de top 20. Een andere noemenswaardige vermelding gaat naar Grand Theft Auto V. De game kwam in 2013 uit, maar is anno 2020 nog steeds een absolute verkooptopper. Niet zo gek dat deze op één staat in dit lijstje.

Een game die het niet tot de lijst wist te schoppen en wat misschien wel ietwat onverwacht is, is de FIFA-reeks. De voetbalgames kennen een grote schare fans, maar het is niet genoeg om in tot de top 20 best verkochte games van het afgelopen decennium te komen.

Je kunt de volledige lijst hieronder bekijken. Komt het je bekend voor?