De 3 belangrijke tips voor startende ondernemers

Het aantal startende ondernemers in mei 2022 was hoger dan in dezelfde maand een jaar geleden. Met bijna 21 duizend starters betekent dit een toename van ruim 16%. Nog niet zo lang geleden heb ook jij wellicht je eigen onderneming officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als het goed is bruis je als beginnende ondernemer van het energie om te beginnen met het werken aan je nieuwe plannen.

Naast het aantal starters was ook het aantal ondernemers dat besloot te stoppen in mei 2022 hoger dan in dezelfde maand het jaar ervoor. De belangrijkste reden voor het stoppen is omdat het niet lukt om een systeem te vinden waarbij genoeg verdiend wordt. Niet voor niets wordt er gezegd: een goed begin is het halve werk. In deze blog lees je dan ook de belangrijkste tips voor startende ondernemers om een succes te maken van jouw ideeën.

#1 Bespaar tijd door gebruik te maken van software voor je offerte

Als startende ondernemer is het belangrijk om een professionele en duidelijke offerte te versturen naar potentiële klanten. Met een offerte baken je de opdracht af, creëer je heldere afspraken en wek je vertrouwen. Maak gebruik van een softwaresysteem voor het opstellen van je offerte. Hiermee bespaar je tijd, wat je goed kunt gebruiken voor andere to-do’s op je planning.

Wist je dat het met software voor je offerte ook mogelijk is om het met één druk op de knop in een factuur om te zetten? Dit scheelt, naast veel tijd, ook eventuele typfouten. De informatie die je hebt gedeeld in je offerte, wordt één op één overgenomen op je factuur.

#2 Gooi je uurtarief omhoog

Een van de grootste valkuilen waar beginnende ondernemers in trappen, is een te laag uurtarief rekenen. Vaak wordt er gedacht dat als je net begint, je niet een te hoog uurtarief kunt vragen. Of dat je meer kans hebt op die ene klant, wanneer de kosten lager zijn.

Het tegenovergestelde is waar. Een te laag uurtarief kan ervoor zorgen dat je naar je klant uitstraalt dat je té onervaren bent om een bepaalde opdracht op je te nemen. Of dat je dergelijk lage verwachtingen schept dat een potentiële klant liever voor een ander gaat. Een hoger, meer gangbaar, uurtarief laat zien dat jij beschikt over een dienst of product van kwaliteit, dat zich onderscheidt van de concurrent.

#3 Durf uit te besteden

Doorzettingsvermogen, eigenwijs durven zijn, creativiteit, passie voor je vak, risico’s op durven zoeken, betrouwbaarheid en flexibiliteit: allerlei vaardigheden die bepalend zijn voor het succes van jou als startende ondernemer. Eigenwijs zijn is een goede eigenschap, maar niet als het jou in problemen brengt. Als ondernemer komt er veel op je af. Denk alleen al eens aan het doen van de administratie, het beantwoorden van mails, inkomende telefoontjes, het bijhouden van je website en het verzenden van je product.

Het is vrijwel onmogelijk om overal goed in te zijn. En dat hoeft ook niet als ondernemer. Zo heeft vrijwel iedere ondernemer een eigen specialisatie. Richt je daar dan ook vooral op en maak gebruik van je netwerk! Huur die ene goede boekhouder in, besteed het maken van je website uit of neem een goede secretaresse aan. Vaak wordt vergeten dat kosten voor werk wat net niet goed is afgerond, vaak hoger liggen dan iemand inhuren die het in een keer goed doet.