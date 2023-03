De 3 beste e-bikes met een lage instap

Vaak wordt de lage instap als een vrouwenfiets gezien. Lange rokken waren vroeger de standaard voor vrouwen. Omdat af- en afstappen met een lange rok lastig werd met een fiets die beschikt over een bovenbuis, werden de fietsen met lage instap ontworpen.

Tegenwoordig zie je steeds vaker heren, ouderen en jongeren op een fiets zonder bovenbuis. Overweeg je een e-bike met lage instap aan te schaffen? In dit artikel lees je onze 3 beste e-bikes.

Wat zijn de voordelen van een e-bike met lage instap?

Wist je dat de meeste ongevallen op een fiets gebeuren tijdens het op- en afstappen? De kans dat je met je been of voet blijft hangen bij een laag frame is vele malen kleiner. Voor de meeste e-bikes met een laag frame geldt zelfs dat je kunt blijven zitten als je moet remmen voor bijvoorbeeld het rode stoplicht. Daarnaast trap je meer naar voren. Hierdoor ligt je zwaartepunt lager, wat zorgt voor meer comfort.

De 3 beste e-bikes met lage instap

Ben je bang dat je inlevert op design bij een elektrische fiets met een laag frame? Onderstaande top 3 laat je zien dat ook deze elektrische fiets beschikken over een modern uiterlijk.

#1 Batavus Entree E-go 2023

De Batavus Entree E-go 2023 is een praktische elektrische stadsfiets, inclusief (extra) laag instapframe. Je schaft deze elektrische fiets van Batavius aan voor 2.159 euro. Met een voorwielmotor van het merk E-Motion heb je het gevoel krachtig vooruit te worden getrokken. Maak een keuze uit één van de vijf ondersteuningstanden. De standaard accu met een capaciteit van 300 Wh maakt het mogelijk om met een volgeladen accu maximaal 70 kilometer te fietsen. Liever een grotere actieradius? Bij deze e-bike is het mogelijk de accu te upgraden.

Hieronder zetten we alle plus- en minpunten voor je op een rij:

+ Extra laag instapframe

+ Voorwielmotor van het betrouwbare merk E-Motion

+ Extra veilig tot stilstand komen dankzij de rollerbrakes

+ Inclusief gesloten kettingkast en jasbeschermer

+ Mogelijkheid actieradius te vergroten

– Geen verende zadelpen en voorvork

#2 Gazelle Bloom C380 HMS 2023

De Gazelle Bloom C380 HMS 2023 valt onder de categorie elektrische moederfiets en beschikt over een lage instap. Je schaft deze e-bike van Gazelle aan voor een bedrag van 2.699 euro. Met de geluidsarme middenmotor van het merk Shimano STEPS ontvang je trapondersteuning, zonder het gevoel voortgetrokken te worden. Je hebt de keuze uit 3 verschillende ondersteuningstanden. De standaard accu beschikt over een capaciteit van 418 Wh. Dit komt uit op een actieradius van maximaal 130 kilometer. Eventueel is het mogelijk de accu te upgraden naar een actieradius van 170 kilometer.

De belangrijkste plus- en minpunten van deze Gazelle e-bike lees je hieronder:

+ Extra comfort en veiligheid door lage instap

+ Modern traploos versnellingssysteem van Enviolo

+ Inclusief stuurvergrendeling

+ Upgraden accu mogelijk

+ Geluidsarme middenmotor

– Geen verende zadelpen en voorvork

– Exclusief kinderzitje

#3 Trek District +4 2022

De Trek District+ 4 2022 is de ideale elektrische stadsfiets, inclusief lage instap. Je schaft deze e-bike aan voor een bedrag van 2.429 euro. Met de geluidsarme middenmotor van het bekende en betrouwbare merk van Bosch Active Plus verplaats je jezelf gemakkelijk van A naar B. Kies welke van de 4 trapondersteuning het beste past bij jouw rit. De standaard accu capaciteit bedraagt 300 Wh. Hierbij hoort een maximale actieradius van 80 kilometer. Liever een grotere afstand afleggen? Dan kun je ervoor kiezen de accu te upgraden naar een actieradius van 120 kilometer.

Kort samengevat beschikt de Trek District+ 4 2022 over de volgende plus- en minpunten:

+ Je fietst veilig en comfortabel door de stap dankzij de lage instap

+ De middenmotor Bosch Active Plus is geluidsarm

+ De zadelpen en voorvork zijn geveerd

+ Bagagedrager is inclusief MIK-systeem

+ Diverse upgrades van de accu mogelijk

– Accu zorgt voor nadelige gewichtsverdeling

