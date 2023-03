De 4 belangrijkste voordelen van het halen van je rijbewijs

Op 1 januari 2023 waren er in Nederland ruim 11,5 miljoen mensen met een autorijbewijs. Dit aantal is 4 procent hoger dan in 2018. Als je je rijbewijs hebt gehaald, gaan er vele deuren voor je open. Heb je een groep vrienden die op afstand woont? Je stapt in een auto en gaat naar ze toe. Rekening houden met bijvoorbeeld tijden van bussen of treinen of meerijden met anderen hoeft niet meer. Je bepaalt zelf waar en wanneer je ergens naartoe gaat rijden.

In dit artikel lees je wat het kost om je rijbewijs te halen en wat de belangrijkste voordelen zijn van het halen van je rijbewijs.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van het halen van je rijbewijs?

In Nederland slaagt 51 procent van de mannen in één keer voor het praktisch rijexamen. Bij vrouwen ligt dit percentage lager, met 48 procent. Je rijbewijs halen is voor de helft van de kandidaten dus even doorzetten. Toch is het fijn als je eenmaal je rijbewijs binnen hebt. We lichten de 4 belangrijkste voordelen toe:

#1 Geen afstand is te ver

In 2021 legden alle Nederlandse personenauto’s bij elkaar 104,5 miljard kilometer af. Het merendeel – lees: 80% – van deze auto’s was in particulier bezet. Het grote voordeel van je rijbewijs halen is dat geen afstand te ver is. Wel is het belangrijk dat je goed let op de verkeersregels in het land waarin je rijdt.

Voor elk Europees land geldt dat je in ieder geval in het bezit moet zijn van een gevarendriehoek, voor in het geval van nood. Daarnaast is het in onder andere België, Duitsland en Frankrijk verplicht om in je auto een veiligheidshesje te hebben liggen. In Griekenland dien je een verbanddoos, brandblusser en gevarendriehoek in je auto te hebben. Check voor vertrek of je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

#2 Toegenomen flexibiliteit

In 2021 werden er in Nederland in totaal 10,2 miljard reizigerskilometer afgelegd met de trein. Met de bus, tram of metro werd er 3,5 miljard kilometer gereisd. Met een persoonlijke, anonieme of wegwerp ov-chipkaart kun je gebruik maken van het openbaar vervoer. Als je afhankelijk bent van dit vervoer, is het goed om je reis vooruit te plannen. Het komt nogal eens voor dat er ritten uitvallen door bijvoorbeeld stakingen of door obstakels onderweg. Als je in het bezit bent van een rijbewijs en beschikking hebt tot een auto, kun je daarentegen vertrekken wanneer het jou uitkomt. Je bent niet meer afhankelijk van het openbaar vervoer en de daarbij beschikbare reistijden.

Wil je gaan profiteren van dit voordeel en je eerste auto aanschaffen na het halen van je rijbewijs? Check hieronder onze favoriete voertuigen voor de beginnende bestuurder.

Favoriete auto’s voor de beginnende bestuurder

Toyota Aygo

Al jaren wordt het Japanse automerk Toyota gezien als één van de meest betrouwbare merken in de markt. In de Toyota Aygo bevindt zich een benzinemotor inclusief een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De ramen voor en buitenspiegels zijn elektrisch bedienbaar.

Niet alleen is er gedacht aan comfort en rijplezier, ook is er bij de Aygo gedacht aan veiligheid. Zo beschikt deze auto over een achteruitrijcamera, derde remlicht en een Isofix bevestiging speciaal voor kinderzitjes.

De belangrijkste specificaties staan hieronder voor je op een rij:

Vermogen 69 pk Brandstof Benzine Schakeling Handgeschakeld, 5 versnellingen Gemiddeld verbruik 1 liter op 26 kilometer Aantal zitplaatsen 4 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel B

Seat Mii Electric

De Seat Mii Electric rijdt volledig elektrisch. Bij deze Seat kom je in aanmerking voor de EV subsidie, welke sinds 10 januari 2023 aan te vragen is. Net zoals bijna elke elektrische auto, is ook dit model een automaat.

Het vermogen van de motor en de uitgebalanceerde wegligging van de Mii Electric zorgen ervoor dat je altijd in controle bent. Ook bij deze auto zijn de ramen aan de voorzijde elektrisch te bedienen.

De belangrijkste specificaties van de Seat Mii Electric staan hieronder voor je op een rij:

Vermogen 83 pk Brandstof Elektrisch Schakeling Automaat Gemiddeld verbruik – Aantal zitplaatsen 5 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A

#3 Vergroot de kans op een baan

Als je op zoek gaat naar een baan en niet in het bezit bent van een rijbewijs, ben je afhankelijk van het openbaar vervoer of van je (elektrische) fiets. Het nadeel van deze vervoersmiddelen is dat het openbaar vervoer niet overal dag en nacht rijdt. Met de elektrische fiets leggen gebruikers vaak niet meer dan 22 kilometer af. Het zoekgebied bij een zoektocht naar een nieuwe baan kan met een rijbewijs dus groter worden.

Daarnaast is het bij sommige banen is het een vereiste om in het bezit te zijn van een rijbewijs om in aanmerking te komen voor de functie. Of dit het geval is, wordt vaak vermeld in de openstaande vacature. Zeker als je voor je werk klanten gaat bezoeken is het handig om een rijbewijs te hebben. Maar ook als je iets moet ophalen voor je manager of collega is het fijn te kunnen rijden.

#4 Eén keer en – als het goed is – nooit weer

Je rijbewijs halen hoeft maar één keer in je leven, tenzij je rijbewijs ongeldig wordt verklaard. Mocht dat gebeuren, dient er onderzoek te worden gedaan naar je rijvaardigheid om je rijbewijs weer terug te krijgen. In deze situatie moet je opnieuw je theorie- én praktijkexamen afleggen. Vervolgens kun je, indien je geslaagd bent voor beiden, zelf een nieuw rijbewijs aanvragen bij je gemeente.

Raak je je rijbewijs kwijt door bijvoorbeeld problemen aan één been? Dan kun je wel nog je rijbewijs halen voor een voertuig met automaat. Deze kun je namelijk besturen zonder je linkerbeen.

Wat kost een rijbewijs halen?

Een standaard te betalen bedrag voor je rijbewijs bestaat niet. Er zijn namelijk verschillende kostenposten. Allereerst de kosten voor de rijlessen, wat meteen de grootste kostenpost is. Hoeveel deze totale kosten zullen zijn, hangt af van het aantal lessen dat je nodig hebt en of je het theorie- en praktijkexamen in één keer haalt. Wel is er door het CBR vastgesteld dat het gemiddeld aantal lesuren voor je rijbewijs ligt op 43 lessen van gemiddeld een uur. Dit aantal kan afwijken op basis van je leersnelheid, je beschikbaarheid en de kennis en ervaring van je rijschool. Gemiddeld betaal je voor een rijles van een uur 47,17 euro. In totaal kom je uit op een bedrag van €2.037,74 indien je 43 rijlessen nodig hebt.

Daarnaast is er ook het theorie-examen dat je af moet leggen voordat je praktijkexamen kunt doen. Een theorie-examen kost 37 euro. Gemiddeld doen examenkandidaten hier 2,4 keer over. Dit komt neer op een bedrag van gemiddeld 88,80 euro. Om het examen te kunnen behalen heb je minimaal een theorieboek nodig, welke je voor ongeveer 20 euro aan kunt schaffen. Het te betalen bedrag voor (online) oefenexamen ligt tussen de 15 en 30 euro. In totaal komt dit neer op een bedrag van 2.176,54 euro.

Handige tips om je rijbewijs te halen

Ben je van plan om je rijbewijs te gaan halen? We lichten hieronder onze belangrijkste tips toe:

Tip #1 Plan 2 lessen achter elkaar in

Normaal duurt een rijles gemiddeld 60 minuten. Omdat je vaak tijd nodig hebt om te wennen aan het auto rijden en de verschillende verkeerssituaties is het aan te raden om 2 lessen achter elkaar in te plannen. Zo leer je in deze 120 minuten sneller en efficiënter. Ook haal je in kortere tijd je rijbewijs omdat je meer uren op de weg bent.

Tip #2 Minimaal 1 keer per week een rijles plannen

Om zo min mogelijk gaten in je lesprogramma te laten vallen, is het aan te raden om van je eerste rijles tot aan je examen de datum van je lessen vast te leggen. Hoe langer je namelijk niet lest, hoe meer risico je loopt om wat je geleerd hebt te vergeten.

Tip #3 Variatie in de verschillende dagdelen

Komt het in je agenda beter uit om elke keer in de ochtend te lessen? Probeer toch variatie aan te brengen in de verschillende tijden van je rijles. Overdag is het vaak rustiger onderweg, maar het is ook goed om de drukte op te zoeken. Op deze manier voel jij je vertrouwd als je eenmaal overdag en ‘s avonds alleen de auto in stapt.

Tip #4 Laat zien dat je zelfstandig en veilig kunt rijden aan je examinator

Vaak wordt er gedacht dat je alleen je rijbewijs haalt als je een 100% perfecte rit kunt afleggen en helemaal geen fouten meer maakt. Het is echter logisch dat je zenuwachtig bent. Door de zenuwen kan het dan ook zo zijn dat je een foutje maakt tijdens je examen. Dat hoeft niet meteen einde oefening te betekenen. De examinator let namelijk onder andere op je kijkgedrag, of je goed voorrang verleent, hoe je in- en uitvoegt en of je goed rijdt bij kruispunten en rotondes. Laat tijdens je examen zien dat je zelfstandig en veilig kunt deelnemen in het verkeer en je hebt een grote kans van slagen.