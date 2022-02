Vergeet Hollywood. Aan de andere kant van de wereld maken ze ook topshows. Dit zijn de 5 beste Koreaanse series op Netflix.

Heb je genoten van Squid Game? Dan ben je niet de enige. Maar deze serie is niet het enige Koreaanse pareltje op Netflix. Zuid-Koreaanse series zijn in opmars op de Amerikaanse streamingdienst en zijn vaak nog van goede kwaliteit ook! In dit lijstje geven we je de 5 beste Koreaanse series op Netflix. Ken je Squid Game al, dan blijven er nog vier over.

1. D.P. – IMDb 8.3/10

Een jonge soldaat moet deserteurs gevangennemen. De schrijnende werkelijkheid van al die rekruten tijdens hun militaire dienstplicht wordt hierdoor blootgelegd.

2. Squid Game – IMDb 8/10

De berooide en wanhopige Gi-hun wil snel geld verdienen en geeft zich op voor een mysterieus spel. Maar al in de eerste ronde gebeuren er verschrikkelijke dingen.

3. All of Us Are Dead – IMDb 7.6/10

In het lab van Lee Byeong-chan wordt een leerling gebeten door een labhamster. Aanvankelijk lijkt het onschuldig, maar al vlug zorgt een virusuitbraak voor een bloedbad.

4. Sweet Home – IMDb 7.4/10

Terwijl mensen in woeste monsters veranderen en terreur zaaien, vechten een gekwelde tiener en zijn buren voor hun leven — en om hun menselijkheid te behouden.

5. The Silent Sea – IMDb 6.9/10

Tijdens een missie van 24 uur op de maan proberen ruimteverkenners monsters terug te halen uit een verlaten onderzoeksfaciliteit die vol geclassificeerde geheimen zit.

Dat waren ze. De 5 beste Koreaanse series op Netflix. Veel kijkplezier!