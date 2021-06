De 5 dikste aankondigingen van Nintendo (E3 2021) - Apparata

Tijdens de E3 2021 kondigt Nintendo een aantal gigantische nieuwe projecten aan. Dit zijn de 5 belangrijkste onthullingen van de gameshow.

De E3 2021 zit er alweer op en bood het podium voor wat gigantische onthulling voor de game-wereld. Uiteraard was ook Nintendo van de partij. In dit artikel zetten we de vijf belangrijkste onthullingen van de Japanse gamemaker op een rijtje. Voor een volledig overzicht kun je hier Nintendo’s hele presentatie checken.

Nintendo-toppers op E3 2021

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Natuurlijk staat The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 helemaal bovenaan. Het vervolg op de immers populaire eerste Breath of the Wild is natuurlijk hét belangrijkste nieuws. De game zal grotendeels dezelfde structuur als het eerste deel hebben, maar dan met heel veel nieuwe abilities, items en een gloednieuwe wereld in de wolken.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 komt ergens in 2022 uit voor de Nintendo Switch.

Mario Party Superstars

Voor het eerst in tijden komt Nintendo weer met een ‘nieuwe’ Mario Party-game, zo laten ze tijdens de E3 2021 weten. Sterker nog, in de herfst kun je aan de slag met Mario Party Superstars. Het is een mix van oude en nieuwe minigames uit de Mario Part-serie en introduceert voor het eerst online multiplayer.

Mario Party Superstars komt op 29 oktober van dit jaar uit voor Nintendo Switch.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Remastered

De Tony Hawk Pro Skater-franchise komt naar Nintendo Switch! Dat is geweldig nieuws voor fans van de legendarische skategames. Als kers op de taart gaat het hier ook niet om een simpele port, maar een remaster met verbeterde graphics en enkele nieuwe mechanieken.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Remastered komen als bundel op 25 juni naar Nintendo Switch.

Game & Watch: The Legend of Zelda

Nintendo komt dan niet met een gloednieuwe Switch, maar er komt technisch gezien wel een nieuwe console uit. De Game & Watch Zelda-editie is een piepkleine handheld console met The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link en de originele Game Boy-versie van The Legend of Zelda: Link’s Awakening erop.

De console komt op 12 november uit. Er is nog geen prijs bekend.

Metroid Dread

Tot slot kondigt Nintendo tijdens E3 2021 ook nog een nieuwe Metroid-game aan. Het is de eerste 2D Metroid-game in bijna 20 jaar en is hevig geïnspireerd door de klassieke Metroid-formule. Platform, actie en horror komen samen in deze ‘2,5D’ Metroid-game.

Metroid Dread komt op 8 oktober naar Nintendo Switch.