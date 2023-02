De 5 meest gestelde vragen over de e-bike

Ben je van plan om een elektrische fiets aan te schaffen of ben je al in het bezit van een elektrische fiets? De kans is groot dat er een aantal vragen zijn over deze populaire fiets met trapondersteuning. In deze blog lees je de antwoorden op de top 5 meest gestelde vragen over de e-bike.

#1 Hoeveel kost een e-bike gemiddeld?

De prijs die je betaalt voor de aanschaf van een e-bike is verschillend. Welke elektrische fiets geschikt is voor jou, hangt onder andere af van het doel waarvoor je de fiets gaat gebruiken. Er zijn verschillende factoren die de hoogte van de prijs beïnvloeden, zoals het type accu en het merk. Afhankelijk van jouw voorkeuren, varieert de prijs tussen de € 1.500,- en € 4.000.

#2 Hoeveel kilometer kun je afleggen met een volgeladen accu?

Hoeveel kilometer je precies af kunt leggen met een volledig opgeladen accu hangt af van de accucapaciteit. Hoe ver je kunt fietsen op een accu, wordt ook wel actieradius genoemd. Om te bepalen hoeveel kilometer je kunt afleggen kun je beste kijken naar het aantal Watt (Wh) dat een accu heeft. Gemiddeld is deze capaciteit tussen de 300 en de 400 Wh. Bij veel elektrische fietsen is het mogelijk om de accu te upgraden tegen een meerprijs.

#3 Wat is de levensduur van een accu?

De accu wordt ook wel het hart van de e-bike genoemd. Accu’s van fietsen verouderen. Hoe ouder een accu, hoe eerder je accu leeg zal gaan. De accu van een elektrische fiets gaat tussen de 3 en 10 jaar mee. Wanneer je bijvoorbeeld elke dag 50 kilometer aflegt, zal je accu eerder aan vervanging toe zijn. Je kunt zelf een aantal dingen doen om de levensduur van je accu te vergroten.

#4 Hoeveel kost een onderhoudsbeurt voor een e-bike

In principe heb je aan een elektrische fiets dezelfde hoeveelheid onderhoud als bij een normale fiets. Wel vragen een aantal onderdelen om net wat extra aandacht. Wanneer je jouw e-bike hebt aangeschaft bij Fietsvoordeelshop.nl, ontvang je bij je eerste onderhoudsbeurt korting. De kosten voor een onderhoudsbeurt bedragen in dit geval €50,- . Wel moet je tussen de 5e of 6e maand de onderhoudsbeurt uit laten voeren of wanneer je de duizend kilometer bereikt hebt. Na deze 6 maanden kost een onderhoudsbeurt €85,-.

In de video hieronder zie je welke punten er worden gecheckt tijdens een onderhoudsbeurt:

#5 Is je e-bike verzekeren verplicht?

Je kunt ervoor kiezen om een verzekering voor je elektrische fiets af te sluiten. Het verzekeren doe je tegen diefstal en schade. Het is in Nederland niet verplicht om een verzekering af te sluiten voor je e-bike. Wel is het handig, aangezien de e-bike ook populair is onder criminelen. De prijs die je betaalt voor je verzekering, hangt af van de prijs, je woonplaats en wat je precies gedekt wilt hebben. Bij Fietsvoordeelshop.nl zijn er twee verschillende pakketten. Met het ene pakket ben je verzekerd tegen diefstal, met het andere pakket tegen diefstal en schade.