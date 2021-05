De 5 meest irritante dingen aan WhatsApp! - Apparata

We gebruiken bijna allemaal WhatsApp wel, maar oh oh oh wat zitten er irritante dingen in de app.

WhatsApp, één van de meest gebruikte apps ter wereld. Wie stuurt er niet per dag minstens een paar appjes naar vrienden, collega’s of familie? Nou, heel veel mensen. Dan zou je dus denken dat de app perfect is! Maar dat is niet het geval. Wij beschrijven de meest ergerlijke dingen aan WhatsApp.

Top 5 meest irritante dingen aan WhatsApp