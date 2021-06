De 6 gaafste supercars van GTA V - Apparata

We zetten ze op een rijtje voor je. De 6 gaafste supercars van GTA V!

In de wereld van GTA zijn supercars net even wat betaalbaarder in vergelijking met de echte wereld. Goed, ook in GTA moet je er hard voor werken. Maar de miljoenen waaien sneller je kant op dan in real life. Zeker met die maandelijkse miljoen van Rockstar, te claimen in de PlayStation Store.

In dit artikel zetten we de 6 gaafste supercars van GTA V op een rijtje. Auto’s die er al vanaf het begin in zaten, maar ook auto’s die met later updates via GTA Online verschenen. Stuk voor stuk supercars die geïnspireerd zijn op het echte werk. Gaan we!

Truffade Adder

Toch wel een zeer bekende in de wereld van GTA V. Dat komt omdat de auto zijn inspiratie van de Bugatti Veyron heeft. Toch wel ’s werelds bekendste hypercar die maar liefst een snelheid van 407 km/u weet te halen.

Deze supercar verscheen met de High Life Update. De auto is afgeleid van de Lamborghini Centenario. Mooi is anders, zullen we maar zeggen. Dat geldt voor de Lamborghini, als voor de recreatie in GTA V.

Ook deze auto was onderdeel van een update. De Business Update om precies te zijn. Je mag zelf raden waar Rockstar Games zijn inspiratie vandaan heeft gehaald met het ontwerpen van deze bijzondere supersportwagen.

Grotti Cheetah

Nog een auto van het fictieve merk Grotti. Het lijkt qua vormgeving een voorloper op de Turismo R. Niet zo gek ook, want de Turismo R verscheen pas ook later in de game. De Cheetah is al sinds de release in 2013 verkrijgbaar.

Een extreme hypercar. De auto heeft de Pagani Huayra als inspiratie. Dat heeft voornamelijk met de deuren van de auto te maken. Kwam destijds met het eerste deel van de I’ll Gotten Gains update.

Overflod Entitity XF

Geen Ferrari, Lamborghini of een Porsche. Nee, de Overflod heeft zijn inspiratie van een Koenigsegg. Dat is een Zweedse autofabrikant. Het ontwerp oogt wat oudbollig, maar dat kan wel kloppen. De Koenigsegg heeft ook al een ontwerp dat zo’n 15 jaar oud is. Dat verklaart een hoop.