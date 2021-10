De 8 beste horrorfilms om te kijken op Halloween 2021

The Exorcist

Halloween is dit weekend. We hebben de 8 beste horrorfilms voor je op een rijtje gezet, zodat jij lekker kan griezelen!

In Amerika wordt Halloween uitbundig gevierd. Ook in Nederland wordt het steeds populairder. Tijd dus om een lijstje op te stellen met de beste en meest enge horrorfilms die je op dit moment kan kijken. In de lijst staan enkele klassiekers, maar ook nieuwkomers. Er is bijna geen ander genre dat zo sterk is al horror. Dit door de constante aanvoer van nieuwe films.

Top 8 horrorfilms

Lekker griezelen, het hoort er gewoon bij. En dat kan je goed doen met deze films.

8. Candyman (2021) – Een geniale retcon die perfect rauwe sociale kritiek en genreverhalen vermengt. Dit om angstaanjagende stedelijke legendes in de context van raciale onderdrukking nieuw leven in te blazen.

7. Poltergeist – Nog steeds de ultieme spookhuisfilm en de meest nachtmerrie-opwekkende film. Want zoals de slogan terecht zegt: “Het weet wat je bang maakt.”

6. Sinister — Een van de beste horrorfilms aller tijden, waarbij een zolder, een oude doos met homemovies en een eenvoudige filmprojector worden omgetoverd tot talismannen van verontrustend kwaad.

5. The Thing – Sci-fi-horror die zowel slim als weerzinwekkend is, gevuld met een dreigend gevoel van onheil terwijl het fluistert “vertrouw niemand”.

4. Get Out – De beste horrorfilm met sociale satire, met een rijk gevoel van angst en commentaar op systemisch racisme, voortgestuwd door thematisch isolement, onderdrukking en brutaliteit.

3. [REC] — Nog steeds een van de beste zombiefilm aller tijden, het gevoel van realisme trekt je naar binnen en voelt claustrofobisch en beangstigend, zelfs voordat de bloedige chaos uitbreekt.

2. Halloween (1978) — Puur, briljante weerspiegeling van de banaliteit van het kwaad, een meedogenloze moordenaar zonder motief of reden, destructieve impuls die tot leven is gekomen in Anytown USA.

1. The Exorcist — De gouden standaard van horror destilleert de strijd tussen goed en kwaad tot de essentie, een bezeten en ongelovige priester.

Een mooi lijstje om een film uit te kiezen. Have fun en pas op!