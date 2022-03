De aarde gaat kapot door onze data

Letterlijk. Als er geen manier wordt gewonden om effectief met data om te gaan, zal de aarde er aan kapot gaan.

De IT industrie moet er dus een topprioriteit van maken. Het is noodzakelijk om effectief en dus ook duurzaam met data om te gaan. Tegen een achtergrond van groeiende aandacht van investeerders voor milieu-, sociale en governancekwesties (ESG), heeft een groep CIO’s en andere toptechnologieleiders onlangs een nieuwe Amerikaanse non-profitorganisatie gelanceerd. Genaamd SustainableIT.org.

Data en de staat van de aarde

Een van de doelen, zegt Chris Gates, de chief technology officer (CTO) van Allstate, is om te verduidelijken welke benchmarks techleiders moeten volgen. Dit als het gaat om het meten van vooruitgang op verschillende ESG-dimensies. “Er is niet echt één versie van de waarheid over hoe je duurzame IT definieert en aanstuurt.”

Zakelijke technologieleiders spelen bij veel bedrijven al lang een bijkomstige rol in duurzaamheidsinspanningen. Maar naarmate de inzet blijft toenemen – ESG-scores beïnvloeden nu alles, van de aandelenkoers van een bedrijf tot het merkimago – worden CIO’s steeds dieper betrokken. Bijvoorbeeld bij de bestuursdiscussies over hoe ze duurzaamheidsinspanningen kunnen stimuleren. Ook in Nederland is er veel discussie over het bouwen van datacenters. Ze vreten energie en slurpen enorm veel water voor koeling.

Invloed

CIO’s zullen een aanzienlijke invloed hebben, gezien de groeiende ecologische voetafdruk van IT. De grote afhankelijkheid van bedrijven van software en online kanalen drijft de vraag naar energieverslindende datacenters op. En volgens sommige academische studies zijn deze nu goed voor tussen de 1% en 2% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik.

Dat cijfer zal stijgen. Dit naarmate digitale strategieën steeds ambitieuzer worden. Als CIO’s leveranciers kunnen aandringen op milieuvriendelijkere manieren helpt dat. Denk hierbij aan hoe datacenters van stroom te voorzien. Of gegevens zorgvuldiger te sorteren en gebruik te maken van virtualisatie. Maar ook met andere technieken om meer uit de bestaande servercapaciteit te halen, kunnen ze deze groei helpen in toom houden.