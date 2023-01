De accu van je e-bike reviseren: wat zijn de voor- en nadelen?

Een accu wordt ook wel het hart van je elektrische fiets genoemd. De motor wordt door de accu van energie voorzien. Deze energie zorgt ervoor dat jij je trapondersteuning ontvangt. Hoe meer kilometer je fietst, hoe leger je accu raakt. Een accu gaat gemiddeld 5 tot 6 jaar mee, mits je deze goed gebruikt.

Wanneer de accu van je e-bike toe is aan vervanging, kun je ervoor kiezen om deze te laten recyclen, de accu te laten reviseren of een nieuwe elektrische fiets te kopen. In deze blog lees je de voor en nadelen van het reviseren van je accu.

Wat is je accu reviseren?

Een accu van een e-bike bestaat uit verschillende cellen. De cellen van je accu zullen in de loop der tijd minder gaan presteren. Dit komt door het herhaaldelijk opladen en ontladen. Bij reviseren worden oude accu cellen vervangen door nieuwe cellen. In sommige gevallen wordt alleen de behuizing van de accu opnieuw gebruikt en is het binnenwerk nieuw.

Waar moet je op letten bij het reviseren van je accu?

Ook al ben je nog zo handig, raden wij je aan om niet zelf de cellen van je batterij te vervangen. Laat dit doen door een professional. In dit geval geldt: goedkoop is duurkoop. Welke accucellen worden er gebruikt om de defecte accucellen te vervangen? Hoe lager de kwaliteit van de nieuwe accucellen, hoe minder lang je accu mee zal gaan.

Zorg er daarnaast voor dat de derde partij die het reviseren uitvoert, niet alleen een paar cellen vervangen, maar allemaal. Vraag eventueel ook of het batterij- managementsysteem – ook wel bekend als het BMS – kan worden vervangen. Let op: een accu die is beschadigd, heeft meer kans op brand tijdens het opladen.

Wat zijn de voordelen van reviseren?

Het laten reviseren van je accu ten op zichten van een nieuwe accu kopen, kent een aantal voordelen. Welke dit zijn, lees je hieronder.

Vaak goedkoper dan vervangen

Een nieuwe accu voor je elektrische fiets kan oplopen van 200 tot 800 euro. Bij Fietsvoordeelshop.nl koop je de Bosch EBP Accu Bosch 36V 625WH voor 788 euro. Meestal liggen de kosten voor het reviseren tussen de 300 en 500 euro. De daadwerkelijke kosten kunnen verschillen per accu. Laat je vooraf door een professional informeren hoeveel het jou gaat kosten.

Direct de mogelijkheid capaciteit uit te breiden

Laat je je accu reviseren bij een specialist? Dan is het meteen mogelijk om de fietsaccu te upgraden. Met een geupgrade accu, kun je meer kilometer fietsen met een volgeladen accu. De werkelijke actieradius is afhankelijk van diverse factoren, zoals de ondersteuningsstand die je gebruikt, het type motor, weersomstandigheden en de hoeveelheid spanning op je banden. Op je display is te zien hoe ver je ongeveer kunt fietsen, voordat je accu leeg is. Of dit mogelijk is bij jouw fiets kun je bij de derde partij navragen.

Zijn er ook nadelen?

Naast de voordelen, zijn er ook verschillende nadelen te noemen over het reviseren van je fietsaccu. Welke dit zijn, lichten wij hieronder aan je toe.

Beschadiging leidt tot brandgevaar

Steeds vaker zien we nieuwsberichten voorbij komen over brand veroorzaakt door de accu van een elektrische fiets. Wanneer je bent gevallen met je e-bike, je de accu hebt laten vallen of zelf hebt geprobeerd je accu te reviseren, is het advies om een specialist de accu eerst te controleren. Er kan immers van binnen kortsluiting ontstaan zijn. Zelfs als er geen beschadiging vanaf de buitenkant te zien is.